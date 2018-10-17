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17 окт 2018

Ауди заплатит 800 миллионов евро за мошенничество

Ауди заплатит 800 миллионов евро за мошенничество

Прокуратура Мюнхена вынесла решение по расследованию фактов мошенничества в компании Audi с нормами выбросов из двигателей

В Ауди признали факты и согласились с суммой штрафа. Поэтому в очередной части истории с этими двигателями поставлена точка.

Скандал с дизелями Ауди начался в США, где производителя заподозрили в намеренном занижении реальных выбросов в атмосферу из новых на тот момент двигателей V6 и V8. По результатам расследования был присуждён многомиллионный штраф и компенсации владельцам автомобилей. Следующим этапом скандальной истории стало разбирательство в Европе, инициированное прокуратурой уже в Германии.

По результатам расследования были выявлены факты намеренного занижения результатов тестов дизельных двигателей с помощью внесения корректирующих действий в программное обеспечение.

В настоящее время владельцы бренда Ауди и группы Фольксваген в целом стали осторожно относиться к производству дизельных двигателей. В топовых моделях новых поколений машин дизеля встречаются всё реже.

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При написании новости использовалась информация:
Автоновости дня, РБК

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