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25 ноя 2021

Какая судьба ждет Audi E-Tron

Какая судьба ждет Audi E-Tron
Автор фото: фирма-производитель

Как ни странно, но завершение жизненного цикла, правда, это произойдет лишь в 2026 году, когда на смену ему придет совершенно новая модель.

Если учесть, что первые E-Tron увидели свет в 2019 году, то несложно догадаться, что жизненный цикл модели составит всего семь лет. Много это или мало? Для сравнения, первое поколение Audi Q5 появилось в 2008 и сама модель производится до сих пор. Что же до E-Tron, то производитель никак не комментирует сравнительно скорое прекращение производства, зато есть некоторая информация по преемнику модели.

Итак, автомобиль будет выпускаться под названием Q8 e?tron. В его основе будет находиться некая новая платформа,  которая предназначается исключительно для электромобилей. Возможно, именно этот автомобиль разрабатывается Audi в рамках проекта Artemis . Самое интересное, что текущий E-Tron переживет модернизацию, в результате которого он получит более емкие аккумуляторы. Запас  хода на текущем поколении кроссовера составляет 400 километров,  после же рестайлинга автомобиль сможет  проезжать уже около 550 километров.

Также у автомобиля изменится и внешность. Этому поспособствует появление новых бамперов, решетки радиатора и оптики. Также, стоит отметить, что  прототипы, которые попали в кадры шпионов во время тестов на улицах Штутгарта, были оснащены камерами вместо зеркал заднего вида

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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