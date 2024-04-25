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25 апр 2024

Китайский Audi Q6 e-tron получит больший запас хода

Китайский Audi Q6 e-tron получит больший запас хода
Автор фото: MotorPage

Компания Audi представила новую версию электрического кроссовера Q6 e-tron, которая специально была создана для китайского рынка. Помимо увеличенного запаса хода, модель получила дополнительную литеру L к названию, намекающую на удлиненную колесную базу

Главное новшество Audi Q6L e-tron - аккумулятор емкостью 107 кВт*ч. Это небольшая разница с глобальной моделью, которая оснащается батареей на 100 кВт*ч, но у “китайца” будет заметный прирост в запасе хода - 700 км против 625 км у обычного Q6 e-tron. Тем более, новая батарея поддерживает зарядку мощностью до 270 кВт*ч. Она позволит “заправить” автомобиль с 10% до 80% всего за 25 минут.

В общей сложности длина кроссовера увеличилась на 105 мм. Точные габариты: 4884/1965/1687 мм., при колесной базе в 2995 мм. Можно также заметить, что автомобилю доработали светодиодную оптику и переделали дверные ручки. Салон пока не рассекречен, но изменения обещают и там.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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