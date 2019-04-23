На смену Audi R8 придет электрический гиперкар

Компания Audi может отказаться от купе R8, выпущенного в свет в 2006 году: вместо нового поколения суперкара с атмосферным двигателем появится гиперкар – с тремя электромоторами.

По сообщению издания Car, жизненный цикл Audi R8 подходит к концу, и компания не намеревается разрабатывать новую генерацию модели. Вместо этого уже ведется работа над принципиально новой моделью, которая будет именоваться e-tron GTR и станет своего рода идеологическим наследником Audi R8.

Предполагается, что новинку построят на той же платформе, которая лежит в основе электрического суперкара Porsche Taycan. Автомобиль получит силовую установку с тремя электромоторами совокупной мощностью порядка 650 л.с. Кроме того, Audi e-tron GTR должны снабдить аккумуляторами с запасом энергии на 480 км пробега и системой беспроводной зарядки, причем, по некоторым сведениям, ее планируется сделать чуть ли не единственной возможностью восполнения запаса энергии.