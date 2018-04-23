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23 апр 2018

Назван запас хода электрического кроссовера Audi

Назван запас хода электрического кроссовера Audi
Автор фото: фирма-производитель

Свой электрический кроссовер компания Audi показала на автосалоне в Женеве в начале марта. Но первые технические подробности стали известны только сейчас.

Так, Audi e-tron оснащен блоком литий-ионных батарей емкостью 95 киловатт-часов. Запас хода по новому ездовому циклу WLTP у него составляет 400 километров. Для сравнения: Jaguar I-Pace по тому же циклу может проехать 500 километров, а Hyundai Kona — 470 километров. Запас хода Tesla Model X с батареями емкостью 100 киловатт-часов составляет 542 километра, но он измерен по устаревшей методике NEDC и в реальных условиях эксплуатации ниже.

В Audi говорят, что их кроссовер сможет подзаряжаться на 150-килловатных станциях, где зарядка аккумуляторов на 80% займет всего 30 минут. Однако пока в мире они практически не встречаются. В компании надеются, что к 2020 году на основных магистралях Европы будет установлено около 400 таких зарядных станций на расстоянии около 120 километров друг от друга.

В Женеве Audi e-tron стоял закамуфлированным с пленкой с логотипами e-tron на бортах. Но камуфляж не в силах скрыть того, что электрический кроссовер Audi будетпохож на другие модели компании. Спокойная внешность, отсутствие каких-либо футуристических решений, на вид — обычный Audi Q5. Лишь блестящая практически «глухая» радиаторная решетка выдает в машине электромобиль. В компании говорят, что машина будет полноприводной, а значит у нее будет как минимум два электромотора.

Производство электрического кроссовера Audi начнется в конце этого года. Его основными конкурентами станут аналогичные модели от BMW (на базе X3) и Mercedes-Benz (на базе GLC).
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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