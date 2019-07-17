Новый Audi S8 приедет в Россию в следующем году

Модель предложат с битурбомотором V8, дополненным стартер-генератором, работающим от 48-вольтовой сети.

Да, в отличие от младших моделей S6 и S7, которые перешли на дизельные моторы, флагман S8 сохранил бензиновый агрегат. «Восьмерка» выдает 571 лошадиную силу и 800 Нм крутящего момента и способна разогнать большой седан до 250 километров в час. Модель также оснащена восьмидиапазонным «автоматом» и полноприводной трансмиссией quattro.

Из инетерсных технических решений стоит также отметить адаптивную пневмоподвеску с индивидуальными для каждого колеса электромеханическими приводами, подруливающие задние колеса и активный задний дифференциал- все эти системы уже входят в базовое оснащение модели. Кстати, визуально автомобиль практически неотличим от обычной "Восьмерки" исключение составляют лишь шильдики с литерой S, видоизмененные бампера и круглые выхлопные патрубки.