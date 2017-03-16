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16 мар 2017

Новый виток дизельгейта

Новый виток дизельгейта

В центральных офисах Audi начались обыски

Сегодня утром в немецких офисах Audi в Ингольштадте и Некарсульме полиция и прокуратура Германии начала обыски в связи со скандалом вокруг выбросов дизельных двигателей. В общей сложности задействовано более 80 полицейских, главная цель которых – найти документы, подтверждающие махинации.

Напомним, на днях концерн Volkswagen, в который входит компания Audi, признался в фальсификациях нормам выбросов вредных веществ на 600 тысячах своих автомобилей, проданных в США. По данным американского гособвинителя, выбросы немецких дизелей могли превышать норму почти в 40 раз.

Всего же автомобилей, с выхлопом дизельных двигателей, нарушающих законодательство западных стран, было выпущено порядка 11 миллионов. 

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При написании новости использовалась информация:
Sueddeutsche Zeitung

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