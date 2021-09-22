Так ли нужен Кен Блок Audi?

Известный гонщик и экстремал из США объявил о начале своего сотрудничества с немецкой маркой Audi. Предмет сотрудничества крайне интересен - разработка электромобилей

В официальном заявлении Блок признался, что будет, чуть ли не напрямую работать с инженерами марки, разрабатывая новые продукты и решения в области электрической мобильности. «Это бренд, который разжёг мою страсть к автоспорту, и я рад начать новую главу. Электро¬мобили могут сократить количество выбросов и сделать планету лучше, но не только — это ещё и спортивное вождение. Я люблю всё, что делает меня быстрее, и электро¬мобили могут это сделать» - цитирует Блока издание Carcoops.

Впрочем, то же самое издание заявляет, что роль Блока будет несколько скромнее – он станет лишь приглашенной звездой и амбассадором немецкого бренда. Вполне возможно, что он будет испытывать электромобили Audi в рамках своих видеопроектов.