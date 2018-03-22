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22 мар 2018

В России отзывают автомобили Audi

В России отзывают автомобили Audi

Российское отделение Audi направило в Росстандарт уведомление о добровольном отзыве 18 автомобилей А3, A4, A5, А6, А7, Q3, проданных у нас в прошлом году).

Причиной отзыва транспортных средств является ограниченная функция экстренного вызова. Соединение с центром Audi по встроенной системе экстренного вызова возможно только по средствам голосового канала, предусмотренная функция связи по SMS не доступна.

Обратный вызов автомобиля из центра Audi невозможен. Напомним, что премиальные производители имеют собственные консьерж-сервисы и к системе ЭРА-ГЛОНАСС данный отзыв не относится.

На отзываемых автомобилях заменят диагностический интерфейс шин данных и/или блок управления онлайн-служб. Дилеры проинформируют владельцев автомобилей Audi, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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