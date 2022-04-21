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21 апр 2022

В США появились «антикризисные» Audi

В США появились «антикризисные» Audi
Автор фото: фирма-производитель
Немецкая компания начала продавать на американском рынке автомобили, в которых отсутствует ряд электронных компонентов. Такие опциональные комплектации представители марки назвали Semiconductor Shortage Package (в переводе: «Пакет нехватки микрочипов»).
Надо сказать, что все важные системы у автомобилей на месте – не хватает некоторых мелочей. К примеру, производитель удалил адаптивный круиз-контроль, заменив его обычным. «Под нож» также попали некоторые водительские ассистенты (система распознавания дорожных знаков) и беспроводные зарядки.
 
Занятно, что размер скидки оказался не слишком большим – пара тысяч долларов, максимум. К слову, пользователи сети уже высказали свое недовольство, так как дисконт совершенно не соответствует важности удаленных опций. Многие клиенты сообщили, что готовы отказаться от покупки машин Audi.

При написании новости использовалась информация:
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