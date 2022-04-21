В США появились «антикризисные» Audi

Немецкая компания начала продавать на американском рынке автомобили, в которых отсутствует ряд электронных компонентов. Такие опциональные комплектации представители марки назвали Semiconductor Shortage Package (в переводе: «Пакет нехватки микрочипов»).

Надо сказать, что все важные системы у автомобилей на месте – не хватает некоторых мелочей. К примеру, производитель удалил адаптивный круиз-контроль, заменив его обычным. «Под нож» также попали некоторые водительские ассистенты (система распознавания дорожных знаков) и беспроводные зарядки.