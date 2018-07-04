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июл 2018

Концепт Audi Q8 - Большой спорт

Новый Audi Q8 - Audi Q8 2019 Большой спорт
Компания Audi выводит на рынок флагманский купеобразный кроссовер Q8, способный дать бой BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe

Создатели купе-кроссовера черпали вдохновение одновременно в концепт-каре Q8 Sport образца 2017 года и в легендарном спорткаре 1980-х Audi Ur-quattro – футуристические нотки уживаются в Audi Q8 с ностальгическими. «Фасад» с большими воздухозаборниками, крупной решеткой радиатора и мощным спойлером выглядит по меркам Audi вызывающе агрессивно. Сзади выделяются узкие фонари, объединенные диодной полосой, резко очерченный спойлер и бампер со встроенными патрубками выхлопа. Безрамочные боковые двери повышают градус спортивности и шика.

При габаритах 4986х1995х1705 мм Q8 получился на 66 мм короче, на 27 мм шире и на 36 мм ниже соплатформенной модели Q7. Колесная база ужалась на 7 мм (до 2987 мм), салон может быть исключительно пятиместным, а багажное отделение, хоть и уступает таковому у Q7, достаточно внушительное – 605 л стандартно и 1755 л при сложенных спинках заднего ряда. 

Принципиально и то, что крыша Audi Q8 в районе задних стоек наклонена не столь резко, как у главных оппонентов BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Как следствие, над головами задних пассажиров в новинке Audi выделено больше пространства, чем у соперников. Короткие же свесы, дорожный просвет 254 мм и защита бамперов явно намекают на внедорожный потенциал.

В салоне экстравагантности передней панели добавляет единый дефлектор вентиляционной системы. Аналоговых кнопок минимум, управление ключевыми функциями осуществляется через основной 10,1-дюймовый дисплей и размещенный под ним 8,6-дюймовый экран, отвечающий за настройки климат-контроля. А вот 12,3-дюймовая цифровая «приборка» может быть дополнена опциональным проектором данных на лобовое стекло. Уже базовые кресла имеют обширный диапазон регулировок, но за доплату вам предложат удобнейшие мультиконтурные сиденья с функциями вентиляции, подогрева и массажа. Доступны также такие привлекательные опции, как адаптивный круиз-контроль, четырехзонный «климат», функция кругового обзора, аудиосистема Bang & Olufsen и широкий список систем безопасности.

Модульная платформа MLB концерна Volkswagen знакома по моделям Audi Q7, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Volkswagen Touareg. На старте продаж кроссовер предложат с 3-литровой 340-сильной бензиновой «турбошестеркой» и турбодизелем аналогичного объема (231 и 286 л.с.). Бензиновые агрегаты сочетаются с 8-диапазонным «автоматом», дизельные – с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Все варианты силовых установок дополнены умеренной гибридной системой на основе стартер-генератора и литий-ионной батареи, выдающей напряжение 48 В.

И, разумеется, все версии Q8 оснащены постоянным полным приводом quattro с механическим межосевым дифференциалом. Опционально доступны адаптивная пневмоподвеска, способная варьировать клиренс в пределах 90 мм, и полноуправляемое шасси с углом отклонения задних колес до пяти градусов. Сборку флагманского кроссовера наладят на заводе в Словакии. Продажи на европейском и российском рынках начнутся осенью.

Фото Audi Q8

  • Audi Q8 2019 Большой спорт
  • Audi Q8 2019 вид спереди сверху
  • Audi Q8 2019 вид спереди сбоку
  • Audi Q8 2019 салон
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