Концепт Audi Q8 - Спортивная закалка

Концепт Audi Q8 Sport – намек на серийный кроссовер, который вольется в линейку марки в 2018 году и получит статус флагманской модели наравне со своим «собратом» Q7

Шоукар Q8 Sport, дебютировавший в Женеве, позиционируется как «умеренный гибрид», то есть автомобиль, где компактный электромотор не играет первую скрипку, а используется главным образом для того, чтобы ассистировать двигателю внутреннего сгорания при разгоне. Гибридная установка объединяет 3-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и электрическим компрессором и небольшой электродвигатель, интегрированный в 8-диапазонную автоматическую трансмиссию. Отдача гибридной системы заявлена на уровне 476 л.с. и 700 Нм. Компактный литий-ионный батарейный блок и топливный бак на 85 л обеспечивают концепту запас хода во внушительные 1200 км. На ускорение до 100 км/ч при этом уходит лишь 4,7 с, а «максималка» составляет 275 км/ч. Audi Q8 Sport базируется на платформе модели Q7, но короче ее на 30 мм. Управляемость и проходимость призваны улучшить фирменная система постоянного полного привода quattro и адаптивная пневмоподвеска с регулировкой уровня в пяти положениях. В то же время Q8 Sport – это декларация о планах отступления от консервативных тенденций в дизайне. В экстерьере звучат нотки легкой агрессии, а салон, рассчитанный на четверых, выдержан в лаконичной спортивной стилистике.