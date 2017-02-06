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фев 2017

Концепт Audi Q8 - Купе на вырост

Новый Audi Q8 - Audi Q8 concept 2017 Купе на вырост
Концептуальный кроссовер Audi Q8 является предвестником серийной модели, которая дебютирует в следующем году и составит конкуренцию BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe

Фронтальная часть Q8 выглядит по корпоративным мерам Audi на удивление агрессивно, а безрамочные боковые двери, мускулистые колесные арки и 23-дюймовые колесные диски – ярко и броско. Фронтальная оптика матричная, каждый источник света прикрыт отдельной стеклянной секцией. При этом концепт получился крупнее, чем нынешний флагманский кроссовер Q7. Длина составляет 5020 мм, ширина 2040 мм, высота 1700 мм при колесной базе около 3000 мм. Объем багажника тоже внушителен – 630 л. Салон, рассчитанный на четверых, решен в стиле хай-тек. В водительской зоне – рулевое колесо с усеченным нижним сектором, виртуальная «приборка» и проекционный дисплей, количество аналоговых клавиш и тумблеров сведено к минимуму. Отделка по традиции шикарна. Силовая установка – гибридная, объединяющая 3-литровый 333-сильный бензиновый турбомотор и 136-сильный электроагрегат. Суммарная отдача составляет 450 л.с. и 700 Нм. Тяга передается на колеса обеих осей через 8-диапазонный «автомат». На ускорение до 100 км/ч у Audi Q8 уходит 5,4 с, запас хода исключительно на электротяге – 60 км. 

Фото Audi Q8

  • Audi Q8 concept 2017 Купе на вырост
  • Audi Q8 concept 2017 вид спереди
  • Audi Q8 concept 2017 вид сбоку
  • Audi Q8 concept 2017 вид сбоку сзади
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