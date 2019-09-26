Представлен новый Audi RS Q3

Вместе с ним компания Audi показала и купеобразный аналог- RS Q3 Sportback, так что можно говорить сразу о двух новинках

Строго говоря, кроме кузова автомобили не отличаются друг от друга. Оба оснащены модернизированным бензиновым пятицилиндровым турбомотором 2.5 мощностью 400 л.с. (480 Н•м), который устанавливается на модели RS 3 и TT RS. Как и прежде, «турбопятёрка» сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и полным приводом с муфтой подключения задней оси.

Даже динамические характеристики обеих моделей идентичны: 4,5 секунды до «сотни» и ограниченные электроникой максимальные 250 км/ч. За доплату ограничитель можно сдвинуть до отметки в 280 км/ч. К слову, предыдущая модель разгонялась до 100 км/ч за 4,8 секунды.