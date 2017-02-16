Пресс-служба немецкой компании BMW анонсировала скорое появление обновленного семейства 4-Series на российском авторынке.

Впервые обновленное семейство BMW 4-Series было представлено широкой публике в конце января текущего года. После рестайлинга автомобиль получил набор стандартных изменений во внешности – новый комплект бамперов, измененные воздухозаборники, светодиодную оптику и две дополнительных цветовых схемы (Snapper Rocks Blue и Sunset Orange).

В салоне автомобиля стало гораздо больше глянцево-черных и хромированных декоративных элементов, появились новые сиденья, а за дополнительную плату можно будет установить цифровую приборную панель и заказать более качественные отделочные материалы.

Линейка двигателей обновленного 4-Series полностью копирует таковую у своего предшественника. Как и прежде, немецкий автомобиль будет поставляться с шестью силовыми агрегатами - тремя бензиновыми в диапазоне мощностей от 184 л.с. до 326 л.с., (комплектации 420i, 430i и 440i) и тремя дизельными (комплектации 420d, 430d и 435d xDrive). Стоит отметить, что отдача младшего двигателя на тяжелом топливе выросла до 190 л.с., а самый мощный «дизель» теперь выдает 313 л.с..

Интересно, что фирменная система полного привода xDrive является для семейства 4-Series скорее дополнительной опцией – в качестве базового оснащения она предлагается только в комплектации с 313-сильным «дизелем».

В «заряженном» варианте под капотом автомобиля будет установлен трехлитровый турбомотор мощностью 430 л.с.. Впрочем, за дополнительную плату этот показатель можно будет увеличить до 448 л.с..

На российском рынке первые «живые» автомобили из обновленного семейства 4-Series появятся уже в марте текущего года. Стоит отметить, что в Россию приедут только версии Coupe, Gran Coupe и «заряженная» M4. Кабриолет же поставляться в нашу стану не будет. Однако оформить предзаказ на немецкую новинку можно уже сейчас у официальных дилеров BMW. Начальная стоимость стандартной версии автомобиля составит 2 440 000 рублей, а его «горячей версии» - 4 490 000 рублей.