Немецкий кабриолет вышел на испытания

Речь идет о BMW 4-Series Convertible, который был пойман «шпионами» в рамках ходовых испытаний. Стоит отметить, что через камуфляж прослеживаются черты старых моделей

Точнее сказать - 6 Series и 8 Series. Об этом говорят, например, трапециевидные патрубки выхлопной системы. Можно ожидать, что 4 Series получит какие-то элементы дизайна от новой «трешки» и Z4. Что касается интерьера, то, по всей вероятности, он «перекочует» из BMW 3 Series. Собственно, так и было с момента появления обычных «четверок». С уверенностью можно сказать, что «трешка» поделится с новинкой и своими моторами.

Новый кабриолет обладает одной интересной чертой - мягкой крышей. Интересно, что автомобиль уже попадался в объективы шпионов, но в теплых условиях. Сейчас же, по всей вероятности, BMW 4 Series Convertible проходит важную стадию испытаний - проверка эффективности мягкой крыши при минусовой температуре. Что касается даты премьеры BMW 4 Series, то пока сведений об этом нет. Не исключено, что машину покажут либо в начале 2020 года, либо, если в текущем году, то под самый занавес 2019 года.