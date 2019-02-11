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11 фев 2019

Немецкий кабриолет вышел на испытания

Немецкий кабриолет вышел на испытания

Речь идет о BMW 4-Series Convertible, который был пойман «шпионами» в рамках ходовых испытаний. Стоит отметить, что через камуфляж прослеживаются черты старых моделей

Точнее сказать - 6 Series и 8 Series. Об этом говорят, например, трапециевидные патрубки выхлопной системы. Можно ожидать, что 4 Series получит какие-то элементы дизайна от новой  «трешки» и Z4. Что касается интерьера, то, по всей вероятности, он «перекочует» из BMW 3 Series. Собственно, так и было с момента  появления обычных «четверок». С уверенностью можно сказать, что «трешка» поделится с новинкой  и своими моторами.

Новый кабриолет обладает одной интересной чертой - мягкой крышей. Интересно, что автомобиль уже попадался в объективы шпионов, но в теплых условиях. Сейчас же, по всей вероятности,  BMW 4 Series Convertible проходит важную стадию испытаний - проверка эффективности мягкой крыши при минусовой температуре. Что касается даты премьеры BMW 4 Series, то пока сведений об этом нет. Не исключено, что машину покажут либо в начале 2020 года, либо, если в текущем году, то под самый занавес 2019 года.

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При написании новости использовалась информация:
motor1, speedme

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