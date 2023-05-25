Представлена новая BMW 5 Series

Компания BMW представила новое поколение 5 серии — одной из самых популярных своих моделей. Пока дебютировал только седан – презентация универсала пройдет через несколько месяцев

Начнем с дизайна - радикальных штрихов (как на XM) здесь нет, но машина выглядит совершенно иначе на фоне своего предшественника – массивная решетка радиатора с подсветкой, угловатые бампера - все это создает уникальный и неповторимый образ. Особый стиль подкрепляется и интересным салоном – с двумя дисплеями и отделкой из экологически-чистых материалов.

Моторная гамма практически вся состоит из гибридов на основе двухлитрового турбомотора –в дизельном и бензиновом исполнении. В зависимости от версии мощность силовой установки варьируется от 197 до 208 лошадиных сил. Коробка передач – 8-ступенчатая – автоматическая.