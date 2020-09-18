Автомобильный портал Motorpage
18 сен 2020

Обновленный седан BMW 5-Series получил версию «лонг»

Обновленный седан BMW 5-Series получил версию «лонг»
Автор фото: фирма-производитель

BMW представила длиннобазную версию обновленного седана 5-Series, премьера которого состоится на Пекинском автосалоне

Компания BMW представила длиннобазную версию обновленного седана 5-Series, разработанную специально для китайского рынка. Публичная премьера автомобиля состоится в конце сентября на мотор-шоу в Пекине.Размер колесной базы BMW 535Le вырос до 3105 мм, что на 130 мм больше, чем у седанов для США и Европы. При этом увеличенные размеры стали не единственным отличием модели для КНР.

Так, седан оснастили особой гибридной силовой установкой, которая стала эксклюзивной для китайского рынка. В ее состав входит двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с электрическим двигателем. В сумме агрегаты выдают 292 лошадиные силы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW 545e xDrive Sedan (2021)

Седан BMW 5-Series обзавелся гибридной версией

13 августа 2020
BMW 5-Series

BMW пятой серии получила в России новую базовую версию

09 июня 2017
BMW M550d xDrive

В России появилась самая быстрая дизельная BMW 5-Series

05 июня 2017
BMW 530e iPerfomance 2017

BMW 5-й серии получила гибридную версию

27 апреля 2017

BMW представила новое поколение универсала 5-Series

02 февраля 2017

BMW озвучил российские цены нового 5-Series

18 января 2017

 Новости BMW 5 series

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS8 - gac gs8 2020 «я памятник себе воздвиг...» Тест драйв
18 сентября 2020

GAC GS8
"«Я памятник себе воздвиг...»"
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"
Lamborghini Urus
Тест драйв
14 сентября 2020

Lamborghini Urus
"Lamborghini Urus демонстрирует, что иногда все дозволено «быку»"
KIA Seltos - kia seltos 2020 во-первых, он просто красив
Тест драйв
11 сентября 2020

KIA Seltos
"Во-первых, он просто красив"

Написано новостей:

2 6 6 8 8