Обновленный седан BMW 5-Series получил версию «лонг»

BMW представила длиннобазную версию обновленного седана 5-Series, премьера которого состоится на Пекинском автосалоне

Компания BMW представила длиннобазную версию обновленного седана 5-Series, разработанную специально для китайского рынка. Публичная премьера автомобиля состоится в конце сентября на мотор-шоу в Пекине.Размер колесной базы BMW 535Le вырос до 3105 мм, что на 130 мм больше, чем у седанов для США и Европы. При этом увеличенные размеры стали не единственным отличием модели для КНР.

Так, седан оснастили особой гибридной силовой установкой, которая стала эксклюзивной для китайского рынка. В ее состав входит двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с электрическим двигателем. В сумме агрегаты выдают 292 лошадиные силы.