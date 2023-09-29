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29 сен 2023

Представлены гибридные версии BMW 5 серии

Представлены гибридные версии BMW 5 серии
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW пополнила моторную гаму седанов 5-серии двумя гибридными силовыми установками. Речь идет о версиях 530e и 550e xDrive. Цена в Европе начинается от 65 300 евро (6 667 000 рублей)

530e и 550e - это параллельные гибриды. Заднеприводная версия 530e получила 2,0-литровую бензиновую «четверку» мощностью 190 л.с. и 310 Нм крутящего момента, а также электромотор на 184 л.с. Трансмиссия - 8-ступенчатый «автомат» Steptronic Sport. Разгон до «сотни» составит 6,3 с. Максимальная скорость - 230 км/ч.

Полноприводный 550e xDrive оснащается 3,0-литровой бензиновой рядной «шестеркой» мощностью 313 л.с. и 450 Нм. и электромотором на 197 л.с. Суммарная отдача составит 489 л.с. и 700 Нм. Заявленный разгон до 100 км/ч - 4,3 с. Максимальная скорость - 250 км/ч.

Обе версии получили батарею емкостью 19,4 кВт*ч. Отмечаются, что только на электротяге 530e способен проехать от 93 до 103 км, а 550e xDrive - 83-90 км. С использованием «быстрой» зарядки, автомобиль можно зарядить на 100% за 3 часа, а от «бытовой» за 12 часов.
 

При написании новости использовалась информация:
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