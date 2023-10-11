Автомобильный портал Motorpage
11 окт 2023

В России можно заказать новый BMW 5 серии

В России можно заказать новый BMW 5 серии
Автор фото: фирма-производитель

Один из российских дилеров выставил на продажу новый седан BMW 5 серии в комплектации 520d XDrive с пакетом M Sport. Цена вопроса - 10 760 000 рублей

Напомним, что актуальное поколение “пятерки” дебютировало весной этого года. Автомобиль получил более агрессивный дизайн и совершенно новый салон с интеллектуальной панелью, состоящей из двух экранов диагоналями 12,3 и 14,9 дюйма. В оснащение привезенного в Россию автомобиля также входят светодиодная оптика, панорамная крыша, проекционный экран, обогрев сидений, функция памяти передних сидений, электроприводы стекол и зеркал, а также отделка салона с использованием экокожи и замши.

Под капотом данного автомобиля дизельный турбомотор объемом 2,0 л. Мощность - 197 л.с. Крутящий момент - 400 Нм. Паспортный разгон до “сотни” - 7,3 с. Максимальная скорость - 228 км/ч. Отмечается, что средний расход топлива составит 6 л. на 100 км пути. В паре с мотором работает 8-ступенчатый “автомат”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW 5 серии

Представлены гибридные версии BMW 5 серии

29 сентября 2023
BMW 5-Series (2024)

Представлена новая BMW 5 Series

25 мая 2023

BMW впервые показала салон новой «Пятерки»

04 мая 2023
BMW 535Le

Обновленный седан BMW 5-Series получил версию «лонг»

18 сентября 2020
BMW 545e xDrive Sedan (2021)

Седан BMW 5-Series обзавелся гибридной версией

13 августа 2020
BMW 5-Series

BMW пятой серии получила в России новую базовую версию

09 июня 2017

 Новости BMW 5 series

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика» Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения
Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 9 1 5