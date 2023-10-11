В России можно заказать новый BMW 5 серии

Один из российских дилеров выставил на продажу новый седан BMW 5 серии в комплектации 520d XDrive с пакетом M Sport. Цена вопроса - 10 760 000 рублей

Напомним, что актуальное поколение “пятерки” дебютировало весной этого года. Автомобиль получил более агрессивный дизайн и совершенно новый салон с интеллектуальной панелью, состоящей из двух экранов диагоналями 12,3 и 14,9 дюйма. В оснащение привезенного в Россию автомобиля также входят светодиодная оптика, панорамная крыша, проекционный экран, обогрев сидений, функция памяти передних сидений, электроприводы стекол и зеркал, а также отделка салона с использованием экокожи и замши.

Под капотом данного автомобиля дизельный турбомотор объемом 2,0 л. Мощность - 197 л.с. Крутящий момент - 400 Нм. Паспортный разгон до “сотни” - 7,3 с. Максимальная скорость - 228 км/ч. Отмечается, что средний расход топлива составит 6 л. на 100 км пути. В паре с мотором работает 8-ступенчатый “автомат”. Привод - полный.