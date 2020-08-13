Седан BMW 5-Series обзавелся гибридной версией

BMW добавила в гамму 5-Series новую модификацию 545e xDrive. Она оснащена подзаряжаемой от розетки 400-вольтовой гибридной силовой установкой, позволяющей существенно экономить топливо и передвигаться в полностью электрическом режиме

В движение машину приводит основной 3,0-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 286 л.с., который работает в связке с 109-сильным электромотором и 8-скоростным «автоматом». Совокупная отдача силовой установки составляет 394 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает у машины 4,7 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч (ограничена электроникой), расход топлива в комбинированном режиме не превышает 2,1-2,4 л/100 км. Исключительно на электротяге машина может проехать 54-57 километров.

На низких скоростях в режиме Hybrid работает электромотор, на высоких или при необходимости быстро ускориться — бензиновый двигатель. Помимо Hybrid в арсенале BMW 545e xDrive есть профили Hybrid Eco Pro, Sport и Electric. В первом режиме достигается максимальная экономия топлива, во втором — как бензиновый, так и электрический двигатели, а также коробка передач обеспечивают седану максимальную динамику в ущерб экономичности. В режиме Electric машина принудительно будет использовать электромотор, максимальная скорость здесь составляет 140 км/ч.