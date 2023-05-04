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4 май 2023

BMW впервые показала салон новой «Пятерки»

BMW впервые показала салон новой «Пятерки»

Компания BMW опубликовала видеотизер, посвящённый электрической версии новой «пятёрки».  Интересно, но в некоторых деталях новинка будет технологичней флагманов немецкого концерна

Давайте сразу о них и поговорим. Во-первых, на электрической «пятёрке» дебютирует новая версия медиакомплекса iDrive, которая обеспечит улучшенную графику и расширенные возможности. Во-вторых, большинство контроллеров в салоне будут выполнены на сенсорах.  Также интерьер будет выделяться амбиентной подсветкой и огромным дисплеем мультимедийной системы.

Что касается технических характеристик, то «Пятерка» будет представлена лишь в электрических модификациях. Соответственно, модель получит индекс с литерой «i»- как и все электрокары BMW.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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