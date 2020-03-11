BMW 6 серии начинает срывать с себя стоп-сигналы

В России отзывают BMW 6 серии из-за отваливающегося стоп-сигнала. Росстандарт согласовал отзывную кампанию, которая затрагивает 35 экземпляров модели

Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на углепластиковой крыше «шестерки» при помощи шести резьбовых соединений. Однако из-а особых свойств этого материала под давлением или при нагреве резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся во время движения. Это грозит ослаблением крепежа и, в редких случаях, может привести к тому, что фонарь оторвется.

В рамках отзыва на всех автомобилях повторно закрепят фонарь стоп-сигнала. Ремонт будет выполнен бесплатно. Владельцы автомобилей будут уведомлены о необходимости посещения сервиса. Также о необходимости проведения работ можно узнать самостоятельно – сверив VIN- код своего автомобиля со списком на сайте Росстандарта.