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11 мар 2020

BMW 6 серии начинает срывать с себя стоп-сигналы

BMW 6 серии начинает срывать с себя стоп-сигналы
Автор фото: фирма-производитель

В России отзывают BMW 6 серии из-за отваливающегося стоп-сигнала.  Росстандарт согласовал отзывную кампанию, которая затрагивает 35 экземпляров модели

Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на углепластиковой крыше «шестерки» при помощи шести резьбовых соединений. Однако из-а особых свойств этого материала под давлением или при нагреве резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся во время движения. Это грозит ослаблением крепежа и, в редких случаях, может привести к тому, что фонарь оторвется.

В рамках отзыва на всех автомобилях повторно закрепят фонарь стоп-сигнала. Ремонт будет выполнен бесплатно. Владельцы автомобилей будут уведомлены о необходимости посещения сервиса.  Также о необходимости проведения работ можно узнать самостоятельно – сверив VIN- код своего автомобиля  со списком на сайте Росстандарта.

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