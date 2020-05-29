В Россию приехал новый BMW 6 GT

Компания BMW Group Russia представила новый BMW 6 серии GT, производство которого стартует в июле

Внешний вид нового BMW 6 серии GT отличают переработанные передние и задние части кузова, увеличенная решетка радиатора и уменьшенные фары, новые адаптивные светодиодные фары с матричной технологией, входящие в стандартную комплектацию, а также лазерные фары BMW Laserlight, доступные в качестве опции. Все версии теперь оснащены трапециевидными выхлопными патрубками. Кроме того, новый BMW 6 серии GT получил 18-дюймовые легкосплавные диски в стандартной комплектации, а новые 19- и 20-дюймовые легкосплавные диски доступны в качестве опции.

В России для нового BMW 6 серии GT предлагаются два бензиновых и два дизельных двигателя с усовершенствованной технологией BMW TwinPower Turbo: четырех- и шестицилиндровые бензиновые двигатели с оптимизированным непосредственным впрыском, все дизельные двигатели теперь с двухступенчатым турбонаддувом. Стандартное оборудование для всех версий предусматривает 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Steptronic.