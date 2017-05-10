Купе BMW 6-й серии, мягко говоря, не самая популярная модель баварского производителя

Даже внутри линейки на четырехдверную версию BMW 6-Series Gran Coupe приходится более половины продаж, затем следует кабриолет, а на купе приходится минимум продаж. Поэтому, вполне логично, что в BMW приняли решение прекратить производство двухдверной версии. Сюрпризом стало то, что произошло это еще в феврале, но известным этот факт стал только сейчас.

Представители BMW подтверждают информацию, но оговариваются, что купе еще можно купить в ряде стран: у компании довольно велики складские запасы. Купе BMW 6-й серии исчезло, в частности, из конфигуратора сайта американского отделения компании, тогда как на немецком или российском оно присутствует.

До сих пор непонятна ситуация насчет преемника купе 6-й серии. Судя по последним данным, в BMW могут полностью отказаться от «шестерки», так как тестируют новое флагманское купе, которое возродит 8-ю серию. А в линейке 6-й серии может оказаться следующее поколение BMW 5 GT, который сменит индекс на BMW 6 GT.