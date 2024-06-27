В BMW намерены возродить 6-серию для замены 8-серии и отказаться от кроссовера XM

Компания BMW планирует вернуть в модельный ряд семейства 6-серию. Она будет состоять из купе и кабриолетов с бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми установками. Возвращение на рынок произойдет не раньше 2026 года

Судя по опубликованной информации, купе и кабриолеты 6-серии придут на замену соответствующим моделям в семействе 8-серии. Информация о том, что BMW намерена сократить линейку “восьмерки” была известна уже давно. В итоге, новое поколение 8-серии будет состоять только из “четырехдверки” Gran Coupe.

Что касается кроссовера XM, дебютировавшего в 2022 году, то компания не намерена дальше развивать модель и завершит производство в 2028 году. Также не будет и полностью электрической модификации кроссовера.