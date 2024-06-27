Автомобильный портал Motorpage
27 июн 2024

В BMW намерены возродить 6-серию для замены 8-серии и отказаться от кроссовера XM

В BMW намерены возродить 6-серию для замены 8-серии и отказаться от кроссовера XM
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW планирует вернуть в модельный ряд семейства 6-серию. Она будет состоять из купе и кабриолетов с бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми установками. Возвращение на рынок произойдет не раньше 2026 года

Судя по опубликованной информации, купе и кабриолеты 6-серии придут на замену соответствующим моделям в семействе 8-серии. Информация о том, что BMW намерена сократить линейку “восьмерки” была известна уже давно. В итоге, новое поколение 8-серии будет состоять только из “четырехдверки” Gran Coupe.

Что касается кроссовера XM, дебютировавшего в 2022 году, то компания не намерена дальше развивать модель и завершит производство в 2028 году. Также не будет и полностью электрической модификации кроссовера.

При написании новости использовалась информация:
autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW 6-Series Gran Turismo 2021

В Россию приехал новый BMW 6 GT

29 мая 2020
BMW 6

BMW 6 серии начинает срывать с себя стоп-сигналы

11 марта 2020
BMW 6 Coupe

BMW прекратила производство купе 6-й серии

10 мая 2017

Новое поколение BMW 6-series появится в 2017 году

04 декабря 2014

В России стартуют продажи BMW 6-Series Gran Coupe

23 марта 2012

BMW 6-Series Gran Coupe будет стоить почти 80 тыс. евро

21 декабря 2011

 Новости BMW 6 series

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Space - evolute i-space (2024) гибрид с секретом Тест драйв
26 июня 2024

Evolute i-Space
"Гибрид с секретом"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) союз электронных ассистентов
Тест драйв
19 июня 2024

Jaecoo J8
"Союз электронных ассистентов"
Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) царь горы?
Тест драйв
12 июня 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"Царь горы?"

Написано новостей:

3 4 8 0 9