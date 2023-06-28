Кроссовер BMW X1 получил заряженную версию

Компания BMW представила «заряженную» модификацию компактного вседорожника X1 с индексом M35i xDrive

Пожалуй, самое главное достоинство новинки – четрыехцилиндровый, двухлитровый турбомотор, который развивает 300 лошадиных сил. Кроме того, в США будут продавать форсированную версию, где мощность аналогичной силовой установки уже составляет 317 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 250 километров в час, а на разгон до сотни автомобиль тратит около 5.5 секунд. В качестве коробки передач используется 7-ступенчатый робот.

Что касается дизайнерских штрихов, то X1M отличается от обычных SUV фирменным боди-китом, решеткой радиатора и сразу четырьмя патрубками выхлопной системы.