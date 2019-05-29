BMW X1 научился экономить

Компания BMW представила обновленный X1. Кроссовер получил измененную внешность, новые материалы отделки салона и гибридную модификацию X1 xDrive25e

Начать, разумеется, стоит с внешности. Отличить рестайлинговый BMW X1 от предшественника можно по «ноздрям» решетки радиатора, которые увеличились в размерах и соединились между собой. Помимо этого, у кроссовера поменялись фары и рисунок фонарей, оформление бамперов и размеры воздухозаборников. Также цветовая палитра пополнилась новыми оттенками.

Что касается технической составляющей, то здесь наиболее интересным кажется появление X1 xDrive25e. Силовая установка такого автомобиля состоит из 125-сильного трёхцилиндрового турбодвигателя и электромотора мощностью 70 киловатт. Гибрид может на электротяге проехать до 50 километров и в комбинированном режиме потребляет два литра топлива на 100 километров.