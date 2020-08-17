BMW готовит самый маленький электрокроссовер X1

Компания подтвердила планы по выпуску iX1 с 2023 года и даже поделилась некоторыми техническими подробностями

Так известно, что новый кроссовер будет базироваться на модифицированной платформе UKL, которая позволяет строить автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, подключаемые гибриды, а также полностью электрические автомобили.

Кроме того производитель раскрыл следующие данные. Новый BMW iX1 будут выпускать с двумя версиями батареи — энергоемкостью 38 и 74 кВт.ч, которые гарантируют пробег на одной зарядке 200 и 400 километров соответственно. Визуально внешность маленького E-SUV будет выполнена в русле дизайна старшего брата iX3. Соответственно, будет имитация решетки радиатора и синие элементы, указывающие на то, что это E-модель. Интерьер, вероятно, будет другой, даже если он тоже будет с цифровой панелью. Кроме того, ожидается, что в интерьере будут использованы экологически чистые материалы.