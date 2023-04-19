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19 апр 2023

Представлен удлиненный BMW X1

Представлен удлиненный BMW X1
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила новые модификации кроссоверов X1 и iX1 для локального рынка Китая, которые отличаются от своих европейских аналогов увеличенной колесной базой

Вообще в Китае удлиненные автомобили пользуются огромным спросом  - взять ту же BMW 3 Series Long –кроме КНР такой модели больше нет нигде!  Для остального мира «Тройка» является обычным компактным седаном С-класса. Впрочем, вернемся к X1 - колёсную базу кроссоверов увеличили на 110 миллиметров — до 2802 миллиметров.  То есть по данному параметру X1 сравнялся со старшей моделью – кроссовером X3.

BMW X1L в Китае будет доступен с двигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра, развивающими 156 и 204 л.с. соответственно, с более мощным мотором опционально доступен полный привод. Электрический iX1L появится в полноприводном варианте с 313-сильной установкой.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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