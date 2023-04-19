Представлен удлиненный BMW X1

Компания BMW представила новые модификации кроссоверов X1 и iX1 для локального рынка Китая, которые отличаются от своих европейских аналогов увеличенной колесной базой

Вообще в Китае удлиненные автомобили пользуются огромным спросом - взять ту же BMW 3 Series Long –кроме КНР такой модели больше нет нигде! Для остального мира «Тройка» является обычным компактным седаном С-класса. Впрочем, вернемся к X1 - колёсную базу кроссоверов увеличили на 110 миллиметров — до 2802 миллиметров. То есть по данному параметру X1 сравнялся со старшей моделью – кроссовером X3.

BMW X1L в Китае будет доступен с двигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра, развивающими 156 и 204 л.с. соответственно, с более мощным мотором опционально доступен полный привод. Электрический iX1L появится в полноприводном варианте с 313-сильной установкой.