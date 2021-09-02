Новый BMW X1 замечен на тестах

Немецкий концерн тестирует свой младший кроссовер по дорогам родной страны. Отметим, что в данный момент о машине уже многое известно

Во-первых, уже официально объявлено, что X1 переедет на новую платформу - на ней же создана новая «единичка» (BMW 1-Series). Платформа предполагает создание моноприводных и полноприводных машин. Что касается двигателей, то X1 сможет похвастать большой линейкой моторов, куда войдут и традиционные ДВС, и гибриды.

Про дизайн тоже скажем несколько слов. Во-первых, на снимках видно, что кроссовер решили не оборудовать гигантской решеткой радиатора, как на свежей «Четверке». Во-вторых, новинка получит новый капот, бампера и светодиодную оптику со сложным рисунком.