Автомобильный портал Motorpage
2 сен 2021

Новый BMW X1 замечен на тестах

Новый BMW X1 замечен на тестах

Немецкий концерн тестирует свой младший кроссовер по дорогам родной страны.  Отметим, что в данный момент о машине уже многое известно

Во-первых, уже официально объявлено, что X1 переедет на новую платформу -  на ней же создана новая «единичка» (BMW 1-Series).  Платформа предполагает создание моноприводных и полноприводных машин. Что касается двигателей, то X1 сможет похвастать большой линейкой моторов, куда войдут и традиционные ДВС, и гибриды.

Про дизайн тоже скажем несколько слов. Во-первых, на снимках видно, что кроссовер решили не оборудовать гигантской решеткой радиатора, как на свежей «Четверке».  Во-вторых, новинка получит новый капот, бампера и светодиодную оптику со сложным рисунком.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW X1 (2020)

BMW готовит самый маленький электрокроссовер X1

17 августа 2020
BMW X1 xDrive25e

BMW X1 научился экономить

29 мая 2019

BMW начал серийное производство второго поколения X1 в России

22 ноября 2016

BMW начинает продажи кроссоверов X1 российской сборки

29 сентября 2016
BMW Х1 2016

Руководство BMW подумывает о выпуске гибридной версии кроссовера Х1

16 июля 2015
BMW X1 2016

BMW X1 нового поколения стал полноприводным

04 июня 2015

 Новости BMW X1

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A3 - audi a3 (2021) без разницы, четыре или пять, но за три Тест драйв
01 сентября 2021

Audi A3
"Без разницы, четыре или пять, но за три"
KIA Seltos - kia seltos (2020) с kia seltos не нужно выбирать между пижонством и практичностью
Тест драйв
30 августа 2021

KIA Seltos
"С Kia Seltos не нужно выбирать между пижонством и практичностью"
Volkswagen Tiguan - volkswagen tiguan r (2021) для дороги без конца
Тест драйв
27 августа 2021

Volkswagen Tiguan
"Для дороги без конца"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 8 9 9 4