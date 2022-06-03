Представлен новый BMW X1

Пару дней назад мы писали о электрическом BMW iX1. Настала пора поговорить и о его собрате с ДВС

Фактически обе машины идентичны по габаритам и дизайну- платформа здесь общая (архитектура FAAR). Габаритные длина, ширина и высота нового X1 — 4500, 1845 и 1642 мм соответственно, колесная база — 2692 мм. В сравнении с предшественником на пять сантиметров увеличилась длина и на два сантиметра - расстояние между осями.

Что касается гаммы двигателей, то у нового X1 есть и бензиновые, и дизельные версии. В первом случае у вас будет выбор между полуторалитровым 136-сильным агрегатом и двухлитровым 218-сильным. Оба двигателя оснащены турбонаддувом.

Двухлитровый турбодизель предлогается в разной степени форсировки на 150 и 211 лошадиных сил. Все моторы работают в паре с 7-ступенчатым роботом. Отметим, что существуют и гибридные модификации на 245 и 326 лошадиных сил

