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3 июн 2022

Представлен новый BMW X1

Представлен новый BMW X1
Автор фото: фирма-производитель

Пару дней назад мы писали о электрическом BMW iX1. Настала пора поговорить и о его собрате с ДВС

Фактически обе машины идентичны по габаритам и дизайну- платформа здесь общая (архитектура FAAR). Габаритные длина, ширина и высота нового X1 — 4500, 1845 и 1642 мм соответственно, колесная база — 2692 мм. В сравнении с предшественником на пять сантиметров увеличилась длина и на два сантиметра - расстояние между осями.

Что касается гаммы двигателей, то у нового X1 есть и бензиновые, и дизельные версии. В первом случае у вас будет выбор между полуторалитровым 136-сильным агрегатом и двухлитровым 218-сильным. Оба двигателя оснащены турбонаддувом.

Двухлитровый турбодизель предлогается в разной степени форсировки на 150 и 211 лошадиных сил.  Все моторы работают в паре с 7-ступенчатым роботом.  Отметим, что существуют и гибридные модификации на 245 и 326 лошадиных сил
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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