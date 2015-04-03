Новое поколение BMW X5 - Все, что вам надо знать о новом BMW X5

В Москву привезли первый BMW X5 нового поколения. Пока это всего лишь предсерийный автомобиль, собранный по «обходной» технологии. Конвейерное производство стартует в августе, а в продаже новинка появится только в октябре-ноябре этого года. Но мы уже успели познакомиться с первым и пока единственным новым X5 в нашей стране.

Итак, первое, что вам надо знать о новом BMW X5, это то, что он действительно новый. Совсем новый, без всяких оговорок и допущений. В отличии от своего предшественника, он построен на платформе CLAR, которую делит с доброй половиной новых моделей из Баварии. Среди них можно назвать седаны 5-й и 7-й серии, практически все «иксы» - от 3-го до 7-го и новая «шестерка». По сравнению с моделью прошлого поколения, BMW X5 2018-го модельного года вырос в длину и в ширину (на 5 и 6 см, соответственно), но при этом стал на пару сантиметров ниже, что, как ни странно, довольно сильно заметно. По всей видимости, виной тому новый дизайн, делающий машину визуально более обтекаемой и приземистой.

Второе, что просто необходимо отметить, рассказывая о новинке, это принципиально новый салон, мало напоминающий все то, что мы видели раньше на одноименных моделях. Здесь используется новомодная «виртуальная» панель приборов BMW Live Cockpit Professional, на которой, при желании, можно «нарисовать» практически все, что угодно и вывести на нее любую дополнительную информацию. Но в базовой конфигурации, как уже отметили многие наши коллеги, она здорово напоминает приборку бюджетного «китайца» Chery Tiggo. Но, будем считать, что это совпадение случайное и ближе к старту продаж нам предложат и другие варианты графики. Кстати, экран приборной панели, как сейчас повелось, плавно перетекает в дисплей штатной медиасистемы iDrive 7.0. Он сенсорный и понимает не только прикосновения, но и жесты.

Данное поколение BMW X5 уже четвертое по счету. Оно обозначается внутризаводским индексом G05 и производится в США на заводе BMW в городе Спартанберге (штат Южная Каролина). Напомним, что модель предыдущего поколения с индексом F15 в общей сложности продержалась на конвейере всего четыре года, хотя и выпускалась в шести странах мира, в том числе и в России. А самый первый BMW X5 с кузовом Е53 дебютировал на рынке еще в 2000 году.

А, вот, конфигурация органов управления, расположенных на центральном тоннеле многим покажется знакомой. Хотя, на самом деле, она тоже довольно сильно изменилась. Тем не менее, вы по-прежнему найдете здесь селектор восьмиступенчатой АКПП (украшенный в самой богатой комплектации кристаллом от Swarowski), привычную шайбу управления системой IDrive и клавиши выбора режимов полноприводной трансмиссии. Человеку, поездившему на X5 прошлых поколений, в новинку будет лишь то, что сюда же на центральный тоннель теперь переехала еще и кнопка запуска двигателя.

Если говорить про моторы, то «базовый» BMW X5 нового поколения станет оснащаться трехлитровым 6-цилиндровым дизелем мощностью 265 сил. Более-менее достоверной информации о том, что специально для нашего рынка его мощность понизят до выгодных, с точки зрения налогов, 249 л.с. пока нет. Также, по всей видимости, уже на старте продаж покупателям предложат два бензиновых мотора на выбор: младший – трехлитровая турбо «шестерка» с индексом 40i, выдающая 340 л.с., и старший битурбо V8(50i) с отдачей 462 силы. Флагманская модификация BMW X5 M 50d, оснащенная аж четырьмя (!) турбокомпрессорами, появится чуть позже.

Самая дорогая спортивная модель линейки M Performance – X5 M50d будет продаваться в нашей стране по цене 5 590 000 руб. Она станет оснащаться 400-сильным трехлитровым дизелем с четырехступенчатым турбонаддувом. Крутящий момент такого силового агрегата составляет внушительные 760 Нм, а разгон такого автомобиля до первой «сотни», по заверениям представителей компании BMW, будет занимать всего 5,2 с., что даже чуть быстрее, чем у «эмки» прошлого поколения.

Все версии нового BMW X5, предназначенные для продажи в Европе, будут оснащаться полноприводной трансмиссией с муфтой в межосевом дифференциале, передающей, по мере необходимости, тягу на передние колеса. Упрощенные заднеприводные версии новинки будут доступны только для рынков США и Китая. Еще необходимо отметить, что впервые за всю историю модели, новый BMW X5 получит пневмоподвеску не только задней, но еще и передней оси, а также интегральное активное рулевое управление и некие «специальные внедорожные опции», информации про которые у нас пока еще нет. Зато уже официально объявлено, что в России новый BMW X5 поступит в продажу 24 ноября этого года по цене от 4 590 000 рублей за базовую версию.