23 сен 2025

Новый BMW X5 получит водородную версию к 2028 году

Новый BMW X5 получит водородную версию к 2028 году
Автор фото: фирма-производитель

В 2028 году кроссовер выйдет сразу с пятью силовыми установками на выбор: бензиновой, дизельной, подключаемой гибридной, полностью электрической и водородной

Особое внимание привлекает водородная версия iX5 Hydrogen, которая станет первой серийной моделью BMW с такой силовой установкой. Отмечается, что технология была разработана совместно с Toyota.

Третье поколение водородной системы BMW стало компактнее на 25%. Подробные характеристики производитель пока не раскрывает, но обещает заметно больше мощности и запас хода. Внешне новый X5 будет заметно отличаться от актуальной версии. Дизайн создадут в новом стиле «Neue Klasse», который отличается компактной фирменной решеткой радиатора.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

 Новости BMW X5

