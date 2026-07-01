Автомобильный портал Motorpage
1 июл 2026

BMW полностью переосмыслил X5: новый дизайн и пять силовых установок

BMW полностью переосмыслил X5: новый дизайн и пять силовых установок
Автор фото: фирма-производитель

BMW представил пятое поколение X5, которое стало одним из самых масштабных обновлений модели за всю ее 27-летнюю историю. Кроссовер выполнен в новой фирменной стилистике Neue Klasse и впервые будет доступен сразу с пятью различными типами силовых установок

Внешность модели изменилась практически полностью. Спереди появились новые фирменные фары с двойной Х-образной световой графикой, которые могут светиться желтым цветом в стиле моделей BMW M. Вместо привычных дверных ручек теперь используются встроенные кнопки открытия дверей. Управлять ими можно также через смартфон или ключ. По сравнению с предшественником новый X5 стал немного длиннее. Габариты модели: 4994x2000x1748 мм при колесной базе в 3035 мм.

Центральное место в салоне занимает дисплей диагональю 17,9 дюйма, который можно дополнить пассажирским тачскрином размером 14,6 дюйма. Кроссовер получил новое рулевое колесо и систему Panoramic iDrive с интеллектуальным помощником. Среди материалов отделки впервые для марки предлагается натуральный сланец, а также алькантара для передней панели, дверей и площадки беспроводной зарядки. Опционально доступны стеклянные кнопки управления сиденьями.

Главной особенностью нового X5 стала широкая гамма силовых установок. Покупателям предложат бензиновые, дизельные, гибридные, полностью электрические и водородные модификации.

На старте продаж кроссовер будет оснащаться 3,0-литровым мотором мощностью 400 л.с. или 489-сильной гибридной системой на базе этого же агрегата. Дизельная версия имеет мощность 313 л.с. и комплектуется стартер-генератором. Электрический X5 оснастят двумя электродвигателями суммарной мощностью 578 л.с. или 612 л.с. Водородная версия X5 должна выйти на рынок в 2028 году. Стоимость нового поколения BMW X5 пока не раскрывается. Продажи должны стартовать до конца 2026 года.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW X5

Новый BMW X5 получит водородную версию к 2028 году

23 сентября 2025
BMW X5 Dark Flame

BMW сделал “золотую” версию X5 для Китая

02 ноября 2024
BMW X5 Edition 25 Jahre (2025)

BMW сделал ностальгическую версию X5 только для канадского рынка

12 сентября 2024
BMW X5 (2024)

Представлен обновленный BMW X5

08 февраля 2023
BMW X5 xDrive40Li (2022)

Названа дата презентации обновленного BMW X5

03 февраля 2023
BMW X5

В BMW создали лимузин на базе кроссовера X5

01 марта 2022

 Новости BMW X5

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Sollers ST9 - sollers st9 (2025) большой пикап и семейные ценности Тест драйв
29 июня 2026

Sollers ST9
"Большой пикап и семейные ценности"
TENET T8 - tenet t8 (2025) российская прописка, семь мест, полный привод
Тест драйв
22 июня 2026

TENET T8
"Российская прописка, семь мест, полный привод"
Lada Niva Sport - lada niva sport (2025) спортивный и внедорожный
Тест драйв
16 июня 2026

Lada Niva Sport
"Спортивный и внедорожный"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 2 8 3