BMW полностью переосмыслил X5: новый дизайн и пять силовых установок

BMW представил пятое поколение X5, которое стало одним из самых масштабных обновлений модели за всю ее 27-летнюю историю. Кроссовер выполнен в новой фирменной стилистике Neue Klasse и впервые будет доступен сразу с пятью различными типами силовых установок

Внешность модели изменилась практически полностью. Спереди появились новые фирменные фары с двойной Х-образной световой графикой, которые могут светиться желтым цветом в стиле моделей BMW M. Вместо привычных дверных ручек теперь используются встроенные кнопки открытия дверей. Управлять ими можно также через смартфон или ключ. По сравнению с предшественником новый X5 стал немного длиннее. Габариты модели: 4994x2000x1748 мм при колесной базе в 3035 мм.

Центральное место в салоне занимает дисплей диагональю 17,9 дюйма, который можно дополнить пассажирским тачскрином размером 14,6 дюйма. Кроссовер получил новое рулевое колесо и систему Panoramic iDrive с интеллектуальным помощником. Среди материалов отделки впервые для марки предлагается натуральный сланец, а также алькантара для передней панели, дверей и площадки беспроводной зарядки. Опционально доступны стеклянные кнопки управления сиденьями.

Главной особенностью нового X5 стала широкая гамма силовых установок. Покупателям предложат бензиновые, дизельные, гибридные, полностью электрические и водородные модификации.

На старте продаж кроссовер будет оснащаться 3,0-литровым мотором мощностью 400 л.с. или 489-сильной гибридной системой на базе этого же агрегата. Дизельная версия имеет мощность 313 л.с. и комплектуется стартер-генератором. Электрический X5 оснастят двумя электродвигателями суммарной мощностью 578 л.с. или 612 л.с. Водородная версия X5 должна выйти на рынок в 2028 году. Стоимость нового поколения BMW X5 пока не раскрывается. Продажи должны стартовать до конца 2026 года.