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28 июл 2026

BMW представил удлиненный X5 для Китая

BMW представил удлиненный X5 для Китая
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила новое поколение удлиненного X5, созданное специально для китайского рынка. Продажи начнутся в начале 2027 года. При этом стандартная версия кроссовера не будет доступна в Китае

Такая китайская версия в первую очередь отличается отличается колесной базой в 3165 мм, что на 130 мм длиннее стандартного X5. Кроме того, для новинки заявлен информационный дисплей Theatre Screen под лобовым стеклом диагональю 31,3 дюйма и разрешением 8K. Данный экран ранее устанавливался исключительно на BMW 7-Series и у других модификаций «пятерок» не появлялся. В оснащение также вошли мультимедийная система с тачскрином 17,9 дюйма, отдельный дисплей для переднего пассажира диагональю 14,6 дюйма и проекционный экран Panoramic Vision, выводящий информацию по всей ширине лобового стекла.

Моторная линейка удлиненного X5 будет включать как традиционный ДВС, так и полностью электрическую силовую установку. Стандартная версия получит рядную «шестерку» объемом 3,0литра мощностью 400 л.с. и 580 Нм крутящего момента. Разгоняется такой кроссовер до 100 км/ч за 5,3 с. Для электрического BMW iX5 заявлен максимальный запас хода до 1000 км по циклу CLTC. Информации о мощности силовой установки пока нет. Для сравнения, европейская версия сможет проезжать до 845 км по стандарту WLTP, а американская имеет запас хода около 700 км по циклу EPA.

При написании новости использовалась информация:
bmwgroup

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