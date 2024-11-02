BMW сделал “золотую” версию X5 для Китая

Эксклюзивно для китайского рынка появилась ограниченная серия “золотой” версии кроссовера BMW X5. Она получила название Dark Flame и стоит от 830 000 юаней (примерно 11 300 000 рублей). Всего планируется создать 1000 таких экземпляров

BMW X5 Dark Flame отличается темно-синим оттенком кузова, который дополнен вставками золотого цвета на бамперах, оконных рамках и решетке радиатора. Также здесь эксклюзивные 22-дюймовые колесные диски. Отделка интерьера выполнена из черной кожи с золотистой строчкой и вставками из карбона.

Dark Flame создана на базе комплектации xDrive40Li, которая оснащается мягкой гибридной силовой установкой с 3,0-литровым 6-цилиндровым мотором на 381 л.с. и 520 Нм. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.