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2 ноя 2024

BMW сделал “золотую” версию X5 для Китая

BMW сделал “золотую” версию X5 для Китая
Автор фото: фирма-производитель

Эксклюзивно для китайского рынка появилась ограниченная серия “золотой” версии кроссовера BMW X5. Она получила название Dark Flame и стоит от 830 000 юаней (примерно 11 300 000 рублей). Всего планируется создать 1000 таких экземпляров

BMW X5 Dark Flame отличается темно-синим оттенком кузова, который дополнен вставками золотого цвета на бамперах, оконных рамках и решетке радиатора. Также здесь эксклюзивные 22-дюймовые колесные диски. Отделка интерьера выполнена из черной кожи с золотистой строчкой и вставками из карбона.

Dark Flame создана на базе комплектации xDrive40Li, которая оснащается мягкой гибридной силовой установкой с 3,0-литровым 6-цилиндровым мотором на 381 л.с. и 520 Нм. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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