Возрожденный родстер BMW Z4: едва ли не самая ожидаемая премьера этого года. Пока баварцы тщательно скрывают прототипы под маскировочной пленкой, но фотошпионам удалось подобраться поближе и сфотографировать интерьер машины.

И первое фото вдохновляет: архитектура интерьера перекочевала с прошлогоднего одноименного концепта практически без изменений. У родстера будет виртуальная приборная панель, широкоформатный узкий экран информационно-развлекательной системы вверху центральной консоли, ниже расположатся дефлекторы вентиляции, а под ними блок кнопок управления вспомогательными системами и блок климат-контроля. Еще ниже – блок управления аудиосистемой. На центральном тоннеле разместился короткий селектор коробки передач, а справа «шайба» с тачпадом системы iDrive.

Никаких официальных данных о технике нет. По данным от источников в компании родстер в базовой версии получит 2-литровую «турбочетверку», остальные версии будут оснащаться рядными 6- и 8-цилиндровыми двигателями. Новый BMW Z4 будет исключительно заднеприводным, момент будет передаваться на колеса через 6-ступенчатую механическую коробку передач или «автомат».

Публичный дебют нового поколения BMW Z4 состоится в сентябре этого года на автосалоне в Париже.