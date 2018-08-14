Возрожденный родстер BMW Z4 — одна из самых ожидаемых автомобильных новинок этого года. Баварцы до последнего скрывают облик серийной машины, но в сети оказались его изображения

Судя по всему, фотографии машины были сделаны для китайского патентного бюро, но по какой-то причине оказались в открытом доступе. На фотографиях представлена топовая на момент старта продаж версия BMW Z40 M40i.

Несмотря на слухи, о том, что серийная версия будет в точности повторять прошлогодний концепт, на деле серийная версия все же отличается от него. У серийной версии иная передняя часть, аэродинамический обвес и фары. Серийный вариант сохранил вентиляционные прорези в передних крыльях и сложные выштамповки на дверях. Иные у серийного варианта и задние фонари, крышка багажника и задний бампер.

Под капотом самой мощной версии BMW Z4 M40i будет находиться 4-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 340-390 л.с. Базовым же двигателем станет 2-литровый турбомотор мощностью 251 л.с.

Новый BMW Z4 будет исключительно заднеприводным, момент будет передаваться на колеса через 6-ступенчатую механическую коробку передач или «автомат».

В начале серийную версию BMW Z4 представят на Конкурсе элегантности в американском Пеббл-Бич в конце августа, а ее публичный дебют состоится на автосалоне в Париже в сентябре этого года.