Компании Toyota и BMW договорились, что новые поколение Supra и Z4 соответственно будут собирать на одном предприятии. В принципе это логично, так как обе модели построены на одной платформе.

Этим предприятием станет завод Magna Styer, расположенный в австрийском Граце. Так как немецкие и японские специалисты вместе работают с 2014 было проще всего организовать сборку купе и родстера на одном предприятии и при этом не задействовать собственные мощности.

Завод в Граце используется несколькими производителями для сборки там нишевых моделей. Самая известная: G-класс, его Magna Styer собирает с 1979 года. В прошлом году здесь началось производство Jaguar E-Pace, а в том еще и Jaguar I-Pace. В этом году Magna Styer хочет собрать около 200 тысяч автомобилей.

