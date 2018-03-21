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21 мар 2018

Toyota Supra и BMW Z4 будут делать на одном заводе

Toyota Supra и BMW Z4 будут делать на одном заводе

Компании Toyota и BMW договорились, что новые поколение Supra и Z4 соответственно будут собирать на одном предприятии. В принципе это логично, так как обе модели построены на одной платформе.

Этим предприятием станет завод Magna Styer, расположенный в австрийском Граце. Так как немецкие и японские специалисты вместе работают с 2014 было проще всего организовать сборку купе и родстера на одном предприятии и при этом не задействовать собственные мощности.

Завод в Граце используется несколькими производителями для сборки там нишевых моделей. Самая известная: G-класс, его Magna Styer собирает с 1979 года. В прошлом году здесь началось производство Jaguar E-Pace, а в том еще и Jaguar I-Pace. В этом году Magna Styer хочет собрать около 200 тысяч автомобилей.
 

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При написании новости использовалась информация:
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