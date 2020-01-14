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14 янв 2020

BMW I8 пришел конец

BMW I8 пришел конец
Автор фото: фирма-производитель

Компания прекратит производство гибридных купе и родстеров ровно через три месяца

Британское издание Autocar, со ссылкой на свои источники утверждает,  что i8 снимут с конвейера в апреле. В Великобритании дилеры BMW уже начали снижать цены на гибридные «восьмерки». Между тем, официально компания пока не называет дату окончания производства модели.

Также никак не подтверждается информация о преемнике модели, согласно которой,  автомобиль будет построен в течение пяти лет с использованием технологий гоночного подразделения BMW i Motorsport из Формулы-Е. Важно заметить, что по предварительным данным, преемник будет переведен на «чистую» электротягу.  Напомним, что прототип гибридного спорткара BMW i8 впервые показали в сентябре 2009 года в виде концепта Vision EfficientDynamics. Серийное воплощение модели увидело свет в 2014 году.

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