BMW I8 пришел конец

Компания прекратит производство гибридных купе и родстеров ровно через три месяца

Британское издание Autocar, со ссылкой на свои источники утверждает, что i8 снимут с конвейера в апреле. В Великобритании дилеры BMW уже начали снижать цены на гибридные «восьмерки». Между тем, официально компания пока не называет дату окончания производства модели.

Также никак не подтверждается информация о преемнике модели, согласно которой, автомобиль будет построен в течение пяти лет с использованием технологий гоночного подразделения BMW i Motorsport из Формулы-Е. Важно заметить, что по предварительным данным, преемник будет переведен на «чистую» электротягу. Напомним, что прототип гибридного спорткара BMW i8 впервые показали в сентябре 2009 года в виде концепта Vision EfficientDynamics. Серийное воплощение модели увидело свет в 2014 году.