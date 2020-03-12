BMW I8 выходит в отставку

Дни этого неординарного автомобиля сочтены: немецкая компания объявила о намерении остановить его производство уже в апреле

История BMW i8 началась в 2009 году, когда был представлен концепт BMW Vision EfficientDynamics. На тот момент он выглядел невероятно футуристично. Этот стиль с минимальными изменениями был сохранен и в серийной версии.

Изначально BMW i8 оснащался трехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра (228 л.с.) и электродвигателем (131 л.с.), которые совместно развивали 362 л.с. В 2018 году была произведена небольшая модернизация: мощность электромотора увеличилась до 143 л.с., суммарная выросла до 374. Интересно, что общий объем выпуска за все годы в декабре 2019-го превысил 20 000 машин. BMW провозглашает i8 бестселлером среди гибридных спорткаров.