BMW сняла с производства спортивный гибрид i8

Последний экземпляр модели, которую выпускали с 2014 года, сошел с конвейера предприятия в Лейпциге

Компания BMW окончательно прекратила выпуск спортивного гибрида i8, который производила с 2014 года. Последний автомобиль сошел с конвейера предприятия баварской марки в Лейпциге.+За шесть лет производства на заводе было собрано около 20,5 тыс. купе и родстеров. BMW i8 можно считать одной из самых массовых спортивных моделей в мире, оснащенных гибридной силовой установкой.

В состав гибридной установки BMW i8 входит 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый наддувный двигатель, работающий вместе с небольшим электрическим мотором. В сумме агрегаты выдают 374 л. с. и 570 Н•м крутящего момента. Автомобиль способен набирать первую «сотню» за 4,4 с, а его максимальная скорость составляет 250 км в час.