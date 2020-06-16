Автомобильный портал Motorpage
16 июн 2020

BMW сняла с производства спортивный гибрид i8

BMW сняла с производства спортивный гибрид i8
Автор фото: фирма-производитель

Последний экземпляр модели, которую выпускали с 2014 года, сошел с конвейера предприятия в Лейпциге

Компания BMW окончательно прекратила выпуск спортивного гибрида i8, который производила с 2014 года. Последний автомобиль сошел с конвейера предприятия баварской марки в Лейпциге.+За шесть лет производства на заводе было собрано около 20,5 тыс. купе и родстеров. BMW i8 можно считать одной из самых массовых спортивных моделей в мире, оснащенных гибридной силовой установкой.

В состав гибридной установки BMW i8 входит 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый наддувный двигатель, работающий вместе с небольшим электрическим мотором. В сумме агрегаты выдают 374 л. с. и 570 Н•м крутящего момента. Автомобиль способен набирать первую «сотню» за 4,4 с, а его максимальная скорость составляет 250 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW i8 Coupe 2019

BMW I8 выходит в отставку

12 марта 2020
BMW i8 Coupe 2019

BMW I8 пришел конец

14 января 2020
BMW i8

BMW привезет в Россию свои самые эксклюзивные модели

05 февраля 2018
BMW i8

BMW обновила i8 и показала его открытую версию

01 декабря 2017
BMW i8 Roadster

BMW приоткрыла завесу тайны над родстером i8

03 июля 2017

BMW планирует обновить купе i8 в новом году

26 декабря 2016

 Новости BMW i8

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам?
Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"
Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения
Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"

Написано новостей:

2 6 0 3 8