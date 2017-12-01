Гибридное купе BMW i8 продукт крайне нишевый, который баварцы называют «автомобиль будущего». В начале продаж автомобиль пользовался ажиотажным спросом: на него выстроились очереди длиной чуть ли не в год, но затем интерес стал угасать, причем если два года назад немцы продали 4321 купе, то за первые десять месяц этого года — чуть больше тысячи.

Сдавать свои позиции в BMW не хотят и показали в Лос-Анджелесе обновленное купе, а, заодно, и его открытую версию, премьеру которой ждали еще в начале года. Самое главное обновление: новая батарея емкостью 11,6 киловатт-часов (на 4,5 киловатт-часа больше, чем ранее). Естественно после этого вырос запас хода, также это позволило снизить и вредные выбросы: электроника теперь старается пораньше отключать ДВС. Программно была увеличена и мощность электромотора, теперь он выдает 143 л.с. (+12 л.с.). В итоге теперь суммарная мощность силовой установки составляет 374 л.с. Впрочем, динамические показатели у обновленного i8 остались прежними: до «сотни» за 4,4 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Внешне машины не отличить от дореформенных: все изменения свелись к иной компоновке фар и некоторым аэродинамическим ухищрениям.

