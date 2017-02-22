Упомянутый в заголовке миг – это традиционная ежегодная пресс-конференция, на которой подводят итоги продаж машин прошедшего года и строят прогнозы на год наступивший. Услышав то и другое, трудно не поделиться новостями и не попытаться сделать собственные выводы
Общие итоги, действительно, не слишком позитивны – спад составил еще 11% по сравнению с результатами позапрошлого года. Но премиальный сегмент традиционно стабильнее. В нем продажи снизились всего на 5,3%. Так что все не так уж и плохо! К тому же, четвертый квартал, а точнее последние четыре месяца прошлого года, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что рынок наконец-то нашел свое дно и падение остановилось.
Мы разделяем его позицию и думаем, что нынешний год будет более позитивным. Понятно, что еще остается ряд геополитических и макроэкономических факторов, оказывающих негативное влияние на автомобильный рынок. Но с ними мы ничего поделать не можем. Поэтому я буду говорить только об объективных предпосылках, которые смогут обеспечить небольшой, но все же рост продаж. В первую очередь среди них мне хотелось бы выделить так называемый «отложенный спрос». Четыре года подряд рынок находился в затяжном пике, а прошлый год был, вообще, худшим за последние десять лет. Многие люди все это время откладывали приобретение нового автомобиля. Бесконечно так продолжаться не может. Мы ожидаем, что эффект отложенного спроса должен начать работать уже в этом году.
Второй фактор, способствующий скорейшему восстановлению рынка – это увеличение доли кредитных продаж. Ставки розничного кредитования продолжают снижаться и, тем самым, увеличивается доступность кредитов для населения. Для нас это важно. Мы работаем в тесном сотрудничестве с BMW Bank и уже сейчас каждый третий автомобиль BMW и MINI продается с помощью различных финансовых инструментов, предлагаемых этим банком. Кстати, и каждый пятый мотоцикл BMW – тоже! В прошлом году мы сделали интересное наблюдение: заметно вырос объем кредитов на покупку моделей BMW 7 и 6 серий. Около 60% автомобилей BMW 6 серии продаются в кредит. Для BMW 7 серии этот показатель составляет примерно 30%. Это означает, что для наших клиентов выходит выгоднее не «вынимать» деньги на приобретение автомобиля из бизнеса, а воспользоваться услугами банка.
Это важная тенденция, которую мы намереваемся развивать и в будущем. Но пока наблюдается ситуация, когда автомобили в кредит приобретают чаще те наши клиенты, которым денег и так хватает. А покупатели, у которых достаточной суммы просто нет, и которые обычно брали взаймы у банков, ушли в зону отложенного спроса и решили временно воздержаться от покупки. Мы ожидаем, что в этом году, когда кредиты стали доступнее, эти клиенты к нам вернутся, что тоже вполне может дать ощутимый прирост продаж.
На общем фоне спада премиального сегмента, как я уже говорила, по итогам года он составил 5,3%, прирост в 0,1% у BMW выглядит очень достойно.
Топ-лист наших бестселлеров не изменился. Самой продаваемой моделью компании снова стал BMW X5. В прошлом году мы реализовали в России 5 203 таких автомобиля. На втором месте BMW 5 серии с результатом 4 236 машин. А замыкает тройку лидеров BMW X6 – 4 074 автомобиля.
Интересно то, что многие наши модели активно продавались даже вопреки рыночным тенденциям. Например, если взять BMW 5 серии, то бизнес-класс снизился в среднем на 5%, а его продажи выросли на 31%. И это несмотря на то, что данное поколение модели уже завершает свой жизненный цикл. Тоже самое относится и к BMW 3 серии. Весь сегмент D+ снизился на 24%, а его продажи выросли на 1%. Даже BMW 1 серии, объемы продаж которого в абсолютном выражении невелики, показывает рост на фоне общего падения среднего класса, к которому он относится. Отдельно хочу рассказать про BMW 7 серии. Сегмент автомобилей представительского класса упал достаточно сильно – почти на 20%, а продажи «семерки» выросли в полтора раза. Для нас это очень важный и очень позитивный показатель, потому, что весь прошлый год прошел для нас под знаком нашего нового флагмана – нового BMW 7 серии.
Бренд MINI достаточно уверенно чувствовал себя на всем протяжении прошлого года и 0,7% прироста на фоне общего спада – тоже очень хороший результат. Всего за год мы смогли реализовать 1 360 автомобилей. Интересно то, что 17% всех проданных в России автомобилей MINI были в исполнении JCW. Очень хороший показатель, в процентном соотношении это больше, чем где-либо в мире!
Новый 2017 год тоже обещает быть для MINI успешным. В этом году на рынок выходит новый MINI Countryman. Его продажи начнутся уже в начале марта. Думаю, что он тоже станет бестселлером. В России, где традиционно любят внедорожники, Countryman прежнего поколения составлял почти половину от общего объема продаж автомобилей марки MINI. Мы надеемся, что новичок превзойдет своего предшественника. На российском рынке будут представлены версии как с моно-, так и с полным приводом. Покупателям будет доступен весь спектр модификаций. А ближе к концу года появится «заряженная» версия John Cooper Works.
Всего в этом году BMW Group представит более 20 новых автомобилей марок BMW и MINI. И еще, кстати, 14 новых мотоциклов. Если говорить только об автомобилях BMW, то главной новинкой для российского рынка станет новый седан BMW 5 серии. С его премьерой у нас связаны очень большие ожидания и надежды. Вы видите, как популярна была модель прошлого поколения? Новинка несомненно станет лидером бизнес-класса. У нашего седана есть все для этого. Например, такие высокотехнологичные опции, как «парковка с ключа» или новое поколение системы iDrive с подключением смартфона – у наших конкурентов вы не найдете ничего подобного!
Продажи нового седана BMW 5 серии стартуют уже в марте. Могу честно сказать, что мы предложим покупателям лучшую в бизнес-классе линейку двигателей и модификаций! Самой доступной среди них версией будет новый BMW 520d, он станет продаваться по цене от 2 760 000 руб. Кстати, впервые мы предложим покупателям BMW 520d с полным приводом за 2 900 000 руб. Также в полноприводном исполнении будет доступна флагманская модификация M550i. Если говорить про самую мощную версию BMW M5 с 600-сильным двигателем, то она появится ближе к концу года и тоже будет полноприводной!
Есть у меня новости и для российских покупателей BMW 530i и BMW 530d: мы немного изменили настройки двигателей этих моделей, и теперь их паспортная мощность составит ровно 249 л.с., что позволит оптимизировать стоимость владения и заметно сэкономить на налогах.
Конечно! 2017 год в России назван годом экологии, и мы тоже не останемся в стороне. На российском рынке уже представлена модель BMW i8, а в этом году мы начали продажи модифицированного BMW i3 с новой аккумуляторной батареей емкостью 94 Ач. По результатам внутренних тестов компании BMW, ее максимальный пробег при повседневной эксплуатации будет составлять около 200 км на одной зарядке и заправке. Правда, купить BMW i3 можно будет далеко не у каждого дилера марки. Специальные сертификаты для продажи и обслуживания таких машин пока получили всего пять дилерских центров – два в Москве и по одному в Питере, в Краснодаре и во Владивостоке.
Наверняка вы захотите спросить о цене на новый BMW i3. В России она составит 4 360 000 рублей. Понимаю, недешево, но зато этот автомобиль на протяжении всей цепочки его создания и эксплуатации не нарушает самых жестких экологических норм. Когда спрос будет выше, не только в России, но и во всем мире, можно будет ожидать снижения стоимости.
Также в этом году в продаже появились модели BMW X5 и BMW 7 серии с гибридными силовыми установками.
Эта тема, можно сказать, прошла красной нитью через весь наш бизнес в прошлом году и заставила здорово понервничать наших специалистов по сертификации. Не стану скрывать, что сперва возникли некоторые трудности и нам даже пришлось анонсировать, что мы не будем ввозить в Россию кабриолеты четвертой и шестой серий, BMW i8 и BMW М3. Но все проблемы были благополучно решены, и сейчас я могу официально заявить, что мы возобновляем поставки всех этих автомобилей. Мы получили «одобрение типа транспортного средства» на весь наш модельный ряд. Так что беспокоиться больше не о чем.
Со временем некоторые весьма неплохие, по своей сути, модели из числа не самых популярных марок попросту выпадут из так называемой линейки выбора Читать далее
«Наше главное достижение – это успешный запуск LADA Vesta. Никто не ожидал, что она так быстро войдет в десятку самых продаваемых автомобилей в России!» Читать далее
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