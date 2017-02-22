На недавней пресс-конференции АЕБ господин Йорг Шрайбер заявил, что стагнация заканчивается и российский рынок перешел в стадию восстановления…

Мы разделяем его позицию и думаем, что нынешний год будет более позитивным. Понятно, что еще остается ряд геополитических и макроэкономических факторов, оказывающих негативное влияние на автомобильный рынок. Но с ними мы ничего поделать не можем. Поэтому я буду говорить только об объективных предпосылках, которые смогут обеспечить небольшой, но все же рост продаж. В первую очередь среди них мне хотелось бы выделить так называемый «отложенный спрос». Четыре года подряд рынок находился в затяжном пике, а прошлый год был, вообще, худшим за последние десять лет. Многие люди все это время откладывали приобретение нового автомобиля. Бесконечно так продолжаться не может. Мы ожидаем, что эффект отложенного спроса должен начать работать уже в этом году.

Второй фактор, способствующий скорейшему восстановлению рынка – это увеличение доли кредитных продаж. Ставки розничного кредитования продолжают снижаться и, тем самым, увеличивается доступность кредитов для населения. Для нас это важно. Мы работаем в тесном сотрудничестве с BMW Bank и уже сейчас каждый третий автомобиль BMW и MINI продается с помощью различных финансовых инструментов, предлагаемых этим банком. Кстати, и каждый пятый мотоцикл BMW – тоже! В прошлом году мы сделали интересное наблюдение: заметно вырос объем кредитов на покупку моделей BMW 7 и 6 серий. Около 60% автомобилей BMW 6 серии продаются в кредит. Для BMW 7 серии этот показатель составляет примерно 30%. Это означает, что для наших клиентов выходит выгоднее не «вынимать» деньги на приобретение автомобиля из бизнеса, а воспользоваться услугами банка.

Это важная тенденция, которую мы намереваемся развивать и в будущем. Но пока наблюдается ситуация, когда автомобили в кредит приобретают чаще те наши клиенты, которым денег и так хватает. А покупатели, у которых достаточной суммы просто нет, и которые обычно брали взаймы у банков, ушли в зону отложенного спроса и решили временно воздержаться от покупки. Мы ожидаем, что в этом году, когда кредиты стали доступнее, эти клиенты к нам вернутся, что тоже вполне может дать ощутимый прирост продаж.