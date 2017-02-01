Расширение модельного ряда? Каких же новинок нам ждать в ближайшее время?

Я не стану открывать все секреты, но лишь скажу, что прежде всего оно затронет сегмент кроссоверов. В недалеком будущем мы представим на суд общественности еще несколько моделей кроссоверов, как более крупных по размеру, чем Cadillac XT5, так и более компактных. Флагманом же модельной линейки кроссоверов будет неизменно оставаться легендарный Cadillac Escalade.

Дальнейшее развитие получит и линейка седанов. Сейчас в нашей стране продается только одна модель – Cadillac CTS. Более компактный Cadillac ATS был довольно прохладно принят российским рынком, и его продажи мы фактически свернули. А, вот, у себя на родине в США он стал бестселлером. Интересен тот факт, что около 80% заокеанских покупателей модели ATS впервые приобретают автомобиль марки Cadillac. Характерно и то, что среди них очень много молодежи. Видимо, сказывается разница в менталитете. В Европе и в России молодые люди тоже интересуются премиальными седанами, но предпочитают более крупные модели. Мы видим эту тенденцию, и в недалеком будущем такие автомобили у Cadillac тоже обязательно появятся. В 2017 году мы презентуем российским клиентам новый флагман линейки седанов – представительский Cadillac CT6. Это абсолютно новая модель Cadillac, продажи которой с успехом стартовали в США в 2016 году.

Таким образом, уже через несколько лет Cadillac получит «полноразмерную» модельную линейку от компактных седанов, до больших внедорожников и кроссоверов. Кстати, будет и спортивное купе. В России уже начались продажи 649-сильного седана CTS V с 8-цилиндровым двигателем объемом 6,2 литра. Это, между прочим, самый мощный серийный седан в Европе. Думаю, что россиянам он тоже понравится – в нашей стране любят все самое-самое!