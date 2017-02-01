Упомянутый в заголовке миг – это традиционная ежегодная пресс-конференция, на которой подводят итоги продаж машин прошедшего года и строят прогнозы на год наступивший. Услышав то и другое, трудно не поделиться новостями и не попытаться сделать собственные выводы
Мне сложно рассуждать о том, достигли ли мы уже дна, или еще нет. Дело в том, что в силу сложившихся обстоятельств компания General Motors покинула массовый сегмент российского рынка. Ни Opel, ни бюджетные модели Chevrolet уже год, как к в нашей стране не продаются. Соответственно, я, как человек, который в настоящий момент занимается прежде всего брендом Cadillac, вижу несколько иную картину, чем представители большинства других марок. Ни для кого не секрет, что в премиальном сегменте рынка кризис ощущается куда меньше. На продажах таких моделей, как Chevrolet Corvette, Camaro и Tahoe он не сказался, а марка Cadillac сейчас вообще на подъеме. Причем, не только в России!
Да, и это объяснимо. Относительно недавно концерн General Motors принял решение вернуть Cadillac на мировую арену в качестве глобального люксового бренда, и именно этот процесс мы сейчас и наблюдаем. Марка растет и развивается. Мировые продажи растут, а в России, по итогам прошлого года, они увеличились более чем на 12%. А для флагмана марки Cadillac Escalade 2016 год явился абсолютным рекордом по продажам в России за все годы присутствия модели на нашем рынке. Мы продали без малого тысячу автомобилей. При этом треть продаж пришлась на модификация с удлиненным кузовом – Cadillac Escalade ESV. Поэтому про какой-то застой, вызванный кризисом, нам говорить не приходится. Наоборот, мы видим, что интерес российских покупателей к нашим автомобилям растет. Понятно, что столь бурный рост вызван, в том числе, и относительно невысокой базой. Но на самом деле, не так уж она и невысока! Россия на сегодняшний день является для Cadillac пятым по величине глобальным рынком, и я думаю, что в ближайшем будущем наши позиции еще улучшаться.
Главным фактором роста мы считаем расширение модельного ряда. Прежде всего я хочу отметить, что наши новинки, которые мы намеревались представить в России еще в середине года, и на которые рассчитывали, несколько задержались. Их две. Это совершенно новый кроссовер Cadillac XT5 и обновленный седан CTS. Их продажи начались только в конце прошлого года и поэтому, еще какое-то время, мы будем иметь дело с эффектом, так называемого, отложенного спроса. Интерес к этим автомобилям у россиян, как мы видим, есть. А не за горами и дальнейшее расширение модельного ряда.
Я не стану открывать все секреты, но лишь скажу, что прежде всего оно затронет сегмент кроссоверов. В недалеком будущем мы представим на суд общественности еще несколько моделей кроссоверов, как более крупных по размеру, чем Cadillac XT5, так и более компактных. Флагманом же модельной линейки кроссоверов будет неизменно оставаться легендарный Cadillac Escalade.
Дальнейшее развитие получит и линейка седанов. Сейчас в нашей стране продается только одна модель – Cadillac CTS. Более компактный Cadillac ATS был довольно прохладно принят российским рынком, и его продажи мы фактически свернули. А, вот, у себя на родине в США он стал бестселлером. Интересен тот факт, что около 80% заокеанских покупателей модели ATS впервые приобретают автомобиль марки Cadillac. Характерно и то, что среди них очень много молодежи. Видимо, сказывается разница в менталитете. В Европе и в России молодые люди тоже интересуются премиальными седанами, но предпочитают более крупные модели. Мы видим эту тенденцию, и в недалеком будущем такие автомобили у Cadillac тоже обязательно появятся. В 2017 году мы презентуем российским клиентам новый флагман линейки седанов – представительский Cadillac CT6. Это абсолютно новая модель Cadillac, продажи которой с успехом стартовали в США в 2016 году.
Таким образом, уже через несколько лет Cadillac получит «полноразмерную» модельную линейку от компактных седанов, до больших внедорожников и кроссоверов. Кстати, будет и спортивное купе. В России уже начались продажи 649-сильного седана CTS V с 8-цилиндровым двигателем объемом 6,2 литра. Это, между прочим, самый мощный серийный седан в Европе. Думаю, что россиянам он тоже понравится – в нашей стране любят все самое-самое!
Да, именно так. Еще один повод для оптимизма – это радикальное обновление самого бренда. Cadillac, как видите, снова входит в моду, и это не удивительно. Весь мир, затаив дыхание, следил за выборами президента США. А ведь Cadillac – это машина президента. На «Кадиллаке» ездил и Барак Обама, и на нем ездит Дональд Трамп. Ну а если серьезно, то Cadillac – это одна из старейших автомобильных марок в мире и единственный премиальный бренд из Америки. Он представляет собой воплощение американской мечты, американского образа жизни. Если человек принимает его, то рано или поздно он становится нашим клиентом. А если он просто ищет средство передвижения на четырех колесах, то это, извините, не к нам! Это, кстати, даже не мои слова, а президента компании Cadillac Йохана де Найссена.
Мне кажется, что перечисленные мной факторы оказывает большее влияние на рост наших продаж, чем «внешние» обстоятельства. Хотя, нынешняя нестабильность рубля нас, конечно же, тоже очень огорчает. Она не позволяет нам вести долговременное планирование и пагубно влияет на всю отрасль в целом. Это я уже говорю без привязки к нашему премиальному сегменту. Вся специфика автомобильного бизнеса заключается в том, что он требует долгосрочных инвестиций. А как их можно осуществлять, если курс национальной валюты не поддается прогнозированию? Сейчас я даже не говорю о каком-то укреплении или ослаблении рубля. Нам просто нужна стабильность и предсказуемость, которых мы лишились два года назад и до сих пор так и не обрели снова. Будет стабильность, будет и рост рынка. Во всех сегментах. Это и есть основной внешний фактор. Определяющий!
Понимаю, что многим сейчас непросто, но я уверен, что все будет хорошо и падение рано или поздно сменится ростом. АЕБ прогнозирует 4-процентный рост рынка в этом году. Думаю, что премиальный сегмент будет восстанавливаться быстрее. Россия потенциально очень богатая страна, а потребность в современных и качественных автомобилях высока. Вопрос лишь в том, насколько быстро будет восстанавливаться платежный спрос и расти благосостояние граждан. Все непременно образуется, если только нам не мешать…
Со временем некоторые весьма неплохие, по своей сути, модели из числа не самых популярных попросту выпадут из так называемой линейки выбора Читать далее
«Наше главное достижение – это успешный запуск LADA Vesta. Никто не ожидал, что она так быстро войдет в десятку самых продаваемых автомобилей в России!» Читать далее