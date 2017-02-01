В завершении нашего разговора я просто не могу не задать вам вопрос про государственную поддержку автопроизводителей. Сможет ли она оказать влияние на возрождение рынка?

Практика последних лет показала, что такие программы, как субсидирование утилизации и трейд-ин оказались очень полезными для поддержания уровня продаж. По всей видимости, свой положительный вклад в рост продаж внесут и вновь принятые программы. Но в глобальной перспективе этого недостаточно. Российское правительство должно понять, что надо поддерживать не только рыночный сегмент, но и перспективные инновационные разработки в автомобильной сфере. Это именно то, чем сейчас активно занимается правительство Японии и многих европейских стран.

Как вы знаете, компания ММС была и остается одним из пионеров на российском рынке электромобилей. Такие наши модели, как i-MiEV и Outlander PHEV официально продавались в России. Мы безусловно ценим то, что уже было сделано – российское правительство, если вы помните, обнулило таможенных пошлины на электромобили. Но, опираясь на опыт других стран, мы понимаем, что этого мало. Нужно создать мотивацию для людей, чтобы они покупали такие автомобили. Также государство должно стимулировать развитие инфраструктуры и заправочной индустрии. Если этого не будет, то на развитие электрического автомобильного транспорта в России можно будет поставить крест.

Как ни странно, но предоставление подобных субсидий выгодно самому государству. Судите сами, требования по чистоте выбросов в Европе, в США и в Японии становятся все более и более серьезными. Многие производители начинают смещать фокус в сторону экологически чистых автомобилей. За границей их доля растет, и если у нас этого происходить не будет, то в какой-то момент модельная линейка автомобилей, представленных в России и за рубежом окажется принципиально разной. Там все электрическое, а здесь по-прежнему бензин и дизель. Это будет страшнее нынешнего кризиса! Тогда крупные автопроизводители действительно начнут уходить из России. Продолжать производство устаревших моделей для отдельно взятого рынка им станет попросту не выгодно. Если не задуматься об этой проблеме сейчас, Россия может стать неприоритетной страной для ведения автомобильного бизнеса. Мне бы этого очень не хотелось!