Упомянутый в заголовке миг – это традиционная ежегодная пресс-конференция, на которой подводят итоги продаж машин прошедшего года и строят прогнозы на год наступивший. Услышав то и другое, трудно не поделиться новостями и не попытаться сделать собственные выводы
Много, но на мой взгляд все не так уж плохо. По крайней мере, лично я настроен позитивно. Мне кажется, что после достаточно затяжной рецессии и падения автомобильного рынка, мы наконец-то достигли определенной точки, после которой должен начаться рост. Или, хотя бы, остановиться дальнейшее снижение. Если мы вспомним докризисный 2012 год, то тогда иностранные автопроизводители продали в России более 2 400 000 новых машин. В прошлом году, судя по расчетам АЕБ, почти на 60% меньше. По моим ощущениям хуже уже быть не должно.
Если говорить о результатах нашей компании, то за истекший период нам удалось реализовать всего 16 769 автомобилей. Не стану скрывать, это на 53% меньше, чем годом раньше. Тем не менее, для ММС российский рынок остается приоритетным и стратегически важным даже не смотря на то, что последнее время он значительно снизился в объеме. В целом мы воспринимаем это падение, как рутинную историю. Развитие по синусоиде со взлетами и падениями характерно для любого рынка. Это нормально. Поэтому мы не намереваемся приостанавливать свою работу в России
Мы ожидаем, что 2017 год станет первым годом рыночного подъема в России. Я согласен с изложенной в ежегодном докладе АЕБ точкой зрения, что в этом году рост рынка вряд ли превысит 5%. Но уже сегодня ситуация значительно лучше, чем было еще несколько месяцев назад. Благодаря стабильным ценам на нефть и эффективной работе Центробанка, мы давно уже не испытывали резких скачков курса рубля. Соответственно стабилизировалась и прибыльность нефтяных компаний. Растут денежные потоки, которые формируются за счет экспорта природных ресурсов. Снижается инфляция. Все эти факторы напрямую влияют и на увеличение покупательской активности россиян.
В связи с этим мы планируем усилить свою активность. Мы будем активно инвестировать в построение сильного имиджа бренда Mitsubishi на российском рынке. Станем уделять еще более пристальное внимание клиентам, чтобы обладанием автомобилями Mitsubishi приносило больше удовлетворения. Я уверен, что в этом году поклонников и владельцев автомобилей нашей марки станет еще больше.
Наши ключевые модели – это Mitsubishi Outlander и новый Mitsubishi Pajero Sport. Они неплохо продавались и в прошлом году. Лидером стал, несомненно, Outlander – россияне купили 11 209 машин. Новый Pajero Sport вышел на рынок только ближе к концу года, поэтому наши дилеры успели продать только 511 машин. Но я уверен, что у этой модели все еще впереди. Ее продажи пока только набирают обороты. А уже в апреле мы предложим российским покупателям долгожданную дизельную версию этого внедорожника, оснащенную современным 2,4-литровым двигателем.
Есть у меня новости и по поводу Outlander. Уже в следующем месяце стартуют продажи его обновленной версии, которая отличается улучшенным интерьером. Помимо этого, Outlander образца 2017 года получил множество дополнительных опций, таких как: камера кругового обзора, обогрев рулевого колеса, адаптивный круизконтроль, система предотвращения попутного столкновения и многое другое. Модель, естественно, будет оснащена модулем системы ЭРА Глонасс.
Также я сильно надеюсь, что в обозримом будущем мы сможем вернуть на российский рынок популярные среди покупателей автомобили, которые еще недавно демонстрировали очень серьезные объемы продаж. Например, Mitsubishi ASX. Приостановка его продаж – мера временная, вызванная исключительно сложными экономическими условиями. Проблема в том, что из-за низкого обменного курса рубля ASX выходит слишком дорог и его просто нет смысла предлагать россиянам за такие деньги! Но обсуждая наши долгосрочные планы, мы всегда включаем в них Mitsubishi ASX. Эта машина должна продаваться здесь. Надо просто дождаться момента, когда экономические условия позволят нам вернуть ее в Россию. Таким образом, со временем, мы планируем увеличивать нашу модельную линейку, как минимум, до докризисных времен! Не хочу забегать вперед, но думаю, что не станет дело и за совсем новыми моделями…
Да, для меня, как для представителя MMC, новость о вхождении Mitsubishi в альянс с Renault и Nissan стала очень вдохновляющей. Сейчас годовые продажи альянса Renault-Nissan составляют около 8,5 миллионов автомобилей по всему миру. А мы, в свою очередь, продаем еще миллион, как минимум. Это значит, что вместе, после объединения в единую структуру, мы сможем реализовывать около 10 миллионов машин в год. Эта цифра уже очень близка к показателям, которые демонстрируют лидеры рынка – Toyota и Volkswagen!
Я вряд ли смогу рассказать по этому поводу что-то большее, чем сказал Карлос Гон на совете директоров в декабре прошлого года, но думаю, что наибольшую выгоду нам смогут принести производственные аспекты. Это и объединение производственных мощностей, и совместные закупки комплектующих и т.д. Наверняка в рамках альянса появятся какие-то новые совместные платформы. Будут совместно использоваться какие-то новые инновационные технологии. В итоге, каждый из участников сможет создавать более конкурентный продукт за меньшие деньги. Но надо понимать, что обсуждение всех этих новых возможностей только началось. Конкретных планов пока нет. Мы работаем над ними. Надеюсь, что это не займет много времени и уже скоро альянс официально обнародует свои планы.
Практика последних лет показала, что такие программы, как субсидирование утилизации и трейд-ин оказались очень полезными для поддержания уровня продаж. По всей видимости, свой положительный вклад в рост продаж внесут и вновь принятые программы. Но в глобальной перспективе этого недостаточно. Российское правительство должно понять, что надо поддерживать не только рыночный сегмент, но и перспективные инновационные разработки в автомобильной сфере. Это именно то, чем сейчас активно занимается правительство Японии и многих европейских стран.
Как вы знаете, компания ММС была и остается одним из пионеров на российском рынке электромобилей. Такие наши модели, как i-MiEV и Outlander PHEV официально продавались в России. Мы безусловно ценим то, что уже было сделано – российское правительство, если вы помните, обнулило таможенных пошлины на электромобили. Но, опираясь на опыт других стран, мы понимаем, что этого мало. Нужно создать мотивацию для людей, чтобы они покупали такие автомобили. Также государство должно стимулировать развитие инфраструктуры и заправочной индустрии. Если этого не будет, то на развитие электрического автомобильного транспорта в России можно будет поставить крест.
Как ни странно, но предоставление подобных субсидий выгодно самому государству. Судите сами, требования по чистоте выбросов в Европе, в США и в Японии становятся все более и более серьезными. Многие производители начинают смещать фокус в сторону экологически чистых автомобилей. За границей их доля растет, и если у нас этого происходить не будет, то в какой-то момент модельная линейка автомобилей, представленных в России и за рубежом окажется принципиально разной. Там все электрическое, а здесь по-прежнему бензин и дизель. Это будет страшнее нынешнего кризиса! Тогда крупные автопроизводители действительно начнут уходить из России. Продолжать производство устаревших моделей для отдельно взятого рынка им станет попросту не выгодно. Если не задуматься об этой проблеме сейчас, Россия может стать неприоритетной страной для ведения автомобильного бизнеса. Мне бы этого очень не хотелось!
Со временем некоторые весьма неплохие, по своей сути, модели из числа не самых популярных попросту выпадут из так называемой линейки выбора Читать далее
«Наше главное достижение – это успешный запуск LADA Vesta. Никто не ожидал, что она так быстро войдет в десятку самых продаваемых автомобилей в России!» Читать далее