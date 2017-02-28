Упомянутый в заголовке миг – это традиционная ежегодная пресс-конференция, на которой подводят итоги продаж машин прошедшего года и строят прогнозы на год наступивший. Услышав то и другое, трудно не поделиться новостями и не попытаться сделать собственные выводы
Да, если смотреть по приросту к показателям прошлого года, то я бы сказал, одни из лучших в отрасли - наши продажи увеличились на 10%. И это на падающем рынке! Хотя, по итогам года видно, что рост наметился не только у нас.
В целом я с ним согласен. Если ориентироваться на прогнозы ведущих мировых аналитиков и наш собственный корпоративный прогноз, который делается в штаб-квартире в Детройте, то мы действительно ожидаем умеренный рост российского рынка. Пока, где-то на уровне пяти процентов. Но мы все прекрасно понимаем, как сильно темпы роста зависят от цены на нефть. Поэтому я не исключаю, что этот процент может как уменьшится, так и увеличится. Если цена на нефть и курс рубля будут и дальше оставаться стабильными, то пять процентов вполне могут превратиться и в десять. Пока мне кажется, что к этому все и идет, при сильном рубле нет никаких предпосылок к замедлению.
Конечно, именно на такие показатели мы и рассчитывали. Благодаря им мы вышли на долю три процента рынка и планируем развиваться дальше. С текущей модельной линейкой возможности для роста у нас есть. В первую очередь мы намереваемся делать акцент на те модели, которые имеют наибольший рыночный потенциал. Например, это новый Ford Kuga, который мы очень успешно запустили в конце прошлого года. Уже сейчас мы видим, что он демонстрирует очень хорошие показатели еще до начала массированной рекламной компании. И еще, конечно же, Ford Transit. В прошлом году его прирост по доле на рынке составила 1,9%. Это среди всех коммерческих машин. Если в 2015-м среди всех коммерческих автомобилей его доля составляла 3%, то 2016-й мы закончили с показателем 4,9%. Таким образом, прирост составил 63%. А всего за год мы продали 5 562 автомобиля, что позволило нам занять третье место в сегменте и первое среди всех иностранных автопроизводителей. Нас опередили только ГАЗ и УАЗ. Амбиции большие, в долгосрочной перспективе мы планируем расти в этом сегменте процентов и продолжать доминировать среди иностранных брендов.
Наш локомотив продаж и наш самый продаваемый в России автомобиль, это, по-прежнему, Ford Focus. В прошлом году он заметно обновился и сильно улучшился. В гамме его силовых агрегатов наконец-то появился европейский турбированный двигатель EcoBoost, который мы так сильно ждали. Сейчас каждый пятый Focus в России продается с таким мотором. Он, конечно, достаточно дорог, но машина с ним великолепно едет и потому даже превосходит ожидания покупателей.
Но перейдем к цифрам: всего в прошлом году мы реализовали 11 973 автомобилей Ford Focus. Чуть-чуть недотянули до 12 000! А его доля в своем сегменте составила 7,7%. Это тоже очень большой прирост - 67%! Конечно, тут сказался и тот факт, что в этом сегменте рынок покинули сразу несколько сильных игроков. Это и Nissan Tiida, и Chevrolet Cruze, и Opel Astra. Мы видим, что многие из бывших клиентов Chevrolet и Opel сделали свой выбор в пользу Ford.
Да, можно. Мы видим это по машинам, которые сдаются в трейд-ин в обмен на новый Ford Focus. От месяца к месяцу эта цифра колеблется и порой достигает 20%. Это люди, прежде всего, лояльные к американским маркам, и те, которым нравится наш подход к созданию автомобилей. В данном случае, я имею в виду не только Ford Focus. Нам удалось найти оптимальный баланс между качественными отделочными материалами, хорошими ходовыми качествами, и умеренной, особенно на фоне немецких автомобилей, ценой. К тому же у нас более эмоциональный, чем у них дизайн. На мой взгляд, с уходом с российского рынка большинства моделей GM, такое сочетание осталось только у машин марки Ford. Компания Ford сознательно делает ставку на демократизацию технологий. Мы даем возможность покупателям самых массовых автомобилей пользоваться самыми передовыми достижениями автопрома. И это приносит свои плоды: в 2015 году Ford Focus был самым продаваемым автомобилем в мире.
Номер два в нашем рейтинге продаж – это Ford Transit, про который я уже рассказывал, и на который мы возлагаем очень большие надежды. Ну а сразу за ними идет кроссовер Ford Kuga. Мы тоже очень довольны тем, как в прошлом продавалась эта машина. Она стала одним из драйверов нашего роста. Хочу заметить, что у нее очень много сильных конкурентов, которые давно присутствуют на рынке и даже уже успели стать законодателями мод в сегменте компактных кроссоверов. Нам очень нелегко отвоевывать у них этот рынок. Особенно, если учесть, что предыдущее поколении модели Ford Kuga оказалось не слишком успешным в России. Теперь на новом Ford Kuga, который, кстати говоря, входит в тройку самых продаваемых SUV в Америке, доступна атмосферная «четверка» объемом 2,5 л. и мощностью 150 л.с. Этот двигатель сочетается только с автоматической 6-ступенчатой КПП и рассчитан на работу на 92-м бензине. Привезя такую модификацию в России, мы резко увеличили объемы продаж этой модели.
Мы сильно выросли и потеснили многих конкурентов. Всего нам удалось реализовать 8 396 машин. Прирос доле в сегменте (по сравнению с прошлым годом) составил 38%. Поэтому в этом году мы очень высоко оцениваем шансы этого автомобилем. Только в январе месяце мы продали более 600 машин. И это, повторяю, еще до начала рекламной компании! Честно говоря, мы даже не ожидали такого успешного старта.
Здесь все стабильно. В прошлом году мы продали 3 311 автомобилей. Причем, доля корпоративных продаж не так уж и высока. В случае с Mondeo, также, как и с Ford Focus, она составляет примерно 30-40% и, в целом, типична для автоиндустрии. Все остальные покупатели – частные, их явное большинство и это соотношение практически не меняется из года в год.
Ford Mondeo очень хорошо воспринят российским рынком. Я уверен, что по настройке шасси — это самая сильная машина в своем сегменте. Она отлично едет, особенно с двигателями семейства EcoBoost. И при этом, не надо забывать, что Mondeo очень просторен и комфортабелен. Мощность, управляемость и комфорт – оптимальное сочетание для машины такого класса. Покупателям нравится, и для нас это очень важно, ведь Mondeo – наш флагман в России. Его популярность имеет еще и ярко выраженную имиджевую составляющую. По сути, все его характерные фамильные черты, такие как, например, фары, решетка радиатора и т.д., постепенно перекочевали и на другие модели марки.
Мы, кстати, не поговорили про Explorer. Его продажи тоже демонстрируют положительную динамику. В прошлом году своих покупателей в России нашли 1532 автомобиля. Это хороший результат. Выводя на рынок новое поколение этой модели мы провели большую работу и учли большинство пожеланий наших клиентов. Вплоть до того, что у одного из покупателей мы увидели самодельную систему омывания камеры заднего вида и внедрили ее на серийной модели!
Наша главная новинка года – это Ford Kuga. Можно сказать, что ее запуск происходит прямо сейчас. Помимо него, в ближайшее время мы предложим российским покупателям специальные версии популярных моделей Focus и Fiesta. Спецсерия будет называться – Black & White. По названию понятно, что представленный в нем машины будут черно-белыми. Прямо на заводе их крыша, внешние зеркала заднего вида и колеса окрашиваются черной краской. Сам кузов, соответственно, белой. На эти автомобили изначально будут установлены все наиболее популярные у покупателей опции. Такие, как «Зимний пакет» и пакет «Комфорт». Кстати говоря, такая специальная комплектация получится заметно дешевле, чем топовое исполнение Titanium.
Мы привыкли ориентироваться на мнения профессиональных экспертов, которые делают прогнозы на основе множества макроэкономических параметров. Если принять все их во внимание, то можно с известной долей уверенности предположить, что к 2020-му году российский рынок выйти на отметку 2,2, а то и 2,5 млн новых автомобилей в год. Эта цифра уже вполне сопоставима с так называемым «докризисным уровнем». Например, в 2007 и 2014 годах мы стабильно занимали второе-третье место в Европе после Германии и Британии. Если говорить об еще более долгосрочной перспективе, то на мой взгляд Россия обладает всем необходимым потенциалом, чтобы продавать по 3 млн новых автомобилей в год и даже больше. Вплоть до 3,5! У нас есть достаточно населения, есть большие расстояния, на которые надо передвигаться, и все еще низкий уровень автомобилизации. Потребность в автомобилях есть, все упирается лишь в уровень достатка потенциальных покупателей. А он, в свою очередь, напрямую зависит от цен на нефть, которые, будем надеяться, укрепятся, что сделает наш рынок самым крупным в Европе.
Со временем некоторые весьма неплохие, по своей сути, модели из числа не самых популярных марок попросту выпадут из так называемой линейки выбора Читать далее
«Наше главное достижение – это успешный запуск LADA Vesta. Никто не ожидал, что она так быстро войдет в десятку самых продаваемых автомобилей в России!» Читать далее
«Главным фактором роста для себя мы считаем расширение модельного ряда и повышение престижа марки» Читать далее
«Мы ожидаем, что 2017 год станет первым годом рыночного подъема в России» Читать далее
«В прошлом году мы ставили перед собой цель сохранить дилерскую сеть и, по возможности, поддержать своих дилеров. С этой задачей мы успешно справились!» Читать далее
«Четыре года рынок находился в затяжном пике. Все это время многие откладывали приобретение автомобиля. Мы ожидаем, что эффект отложенного спроса должен начать работать уже в этом году.» Читать далее