Интересно, а это можно отследить?

Да, можно. Мы видим это по машинам, которые сдаются в трейд-ин в обмен на новый Ford Focus. От месяца к месяцу эта цифра колеблется и порой достигает 20%. Это люди, прежде всего, лояльные к американским маркам, и те, которым нравится наш подход к созданию автомобилей. В данном случае, я имею в виду не только Ford Focus. Нам удалось найти оптимальный баланс между качественными отделочными материалами, хорошими ходовыми качествами, и умеренной, особенно на фоне немецких автомобилей, ценой. К тому же у нас более эмоциональный, чем у них дизайн. На мой взгляд, с уходом с российского рынка большинства моделей GM, такое сочетание осталось только у машин марки Ford. Компания Ford сознательно делает ставку на демократизацию технологий. Мы даем возможность покупателям самых массовых автомобилей пользоваться самыми передовыми достижениями автопрома. И это приносит свои плоды: в 2015 году Ford Focus был самым продаваемым автомобилем в мире.

Номер два в нашем рейтинге продаж – это Ford Transit, про который я уже рассказывал, и на который мы возлагаем очень большие надежды. Ну а сразу за ними идет кроссовер Ford Kuga. Мы тоже очень довольны тем, как в прошлом продавалась эта машина. Она стала одним из драйверов нашего роста. Хочу заметить, что у нее очень много сильных конкурентов, которые давно присутствуют на рынке и даже уже успели стать законодателями мод в сегменте компактных кроссоверов. Нам очень нелегко отвоевывать у них этот рынок. Особенно, если учесть, что предыдущее поколении модели Ford Kuga оказалось не слишком успешным в России. Теперь на новом Ford Kuga, который, кстати говоря, входит в тройку самых продаваемых SUV в Америке, доступна атмосферная «четверка» объемом 2,5 л. и мощностью 150 л.с. Этот двигатель сочетается только с автоматической 6-ступенчатой КПП и рассчитан на работу на 92-м бензине. Привезя такую модификацию в России, мы резко увеличили объемы продаж этой модели.