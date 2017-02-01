Упомянутый в заголовке миг – это традиционная ежегодная пресс-конференция, на которой подводят итоги продаж машин прошедшего года и строят прогнозы на год наступивший. Услышав то и другое, трудно не поделиться новостями и не попытаться сделать собственные выводы
Даже больше. Почти на 12%, если мы говорим только о легковых автомобилей без учета легкой коммерческой техники. В численном выражении это значит, что в прошлом году в России было продано 1 327 000 легковых автомобилей. Но в конце года падение замедлилось. Это означает, что рынок стабилизировался и в новом году у него есть перспективы для роста.
Если говорить о продажах автомобилей марки LADA, то в 2016-м году нам удалось реализовать 266 300 автомобилей. Как вы видите, по сравнению с прошлым годом наши результаты стабильны. Не могу не отметить, что наша доля рынка выросла до 20,1% и достигла максимума за предыдущие пять лет. Напомню, в 2015-м году у АвтоВАЗа было 17,9%. Увеличение рыночной доли на 2,2% - это самый большой прирост среди всех брендов, представленных в России. Кстати, по объемам продаж мы опережаем ближайшего конкурента почти в два раза. Сегодня каждый пятый проданный в России автомобиль – это Lada.
В десятку самых популярных автомобилей российского рынка входят сразу три модели LADA. Это Granta, Vesta и Largus. Если же посмотреть на рейтинг Топ-20, то там вы увидите еще три наших моделей – LADA 4x4, Kalina и XRAY.
Я считаю, что наше главное достижение – это успешный запуск LADA Vesta. Поверьте, никто в компании не ожидал, что она так быстро поднимется на четвертое место в десятке самых продаваемых автомобилей в России. Это произошло всего за один год! В прошлом году мы продали 55 174 автомобилей LADA Vesta. Очень неплохой старт взяла и LADA XRAY – 19 943 машин нашли своих покупателей. Теперь о лидере. Номером один в нашем модельном ряду по-прежнему занимает LADA Granta. В 2016 году нам удалось реализовать 87 726 автомобилей. Также место в Топ-10 самых популярных автомобилей у LADA Largus c результатом 36 261 проданных автомобилей. Но, вместе с тем, он по праву занимает первое место среди всех универсалов российского рынка.
Одним из факторов успеха стало, безусловно то, что мы даже в сложных кризисных условиях сохранили ценовую конкурентность наших автомобилей. Нам удалось провести очень умеренную корректировку цен. Она была даже ниже инфляции и ниже, чем у большинства наших конкурентов. Мы понимаем, как это важно!
Это не так. Наоборот, LADA успешно наращивает свою долю в крупных городах и это становится трендом. А вообще, более половины всех автомобилей марки LADA продается в 10 регионах страны. В тройке лидеров Москва и Московская область, Татарстан и наша родная Самарская область.
Здесь я не могу не сказать пару слов о нашей дилерской сети. У нас она самая развитая в стране – более 330 салонов. На сегодняшний день более четверти из них провели ребрендинг. Его цель, показать, что автомобили LADA меняются и меняется сам бренд. Люди должны увидеть, что мы не только запускаем на рынок новые современные модели, но и модернизируем дилерскую сеть, повышая стандарты обслуживания наших клиентов. Это, кстати, одна из важнейших задач, которую мы ставим перед собой на этот год.
Конечно ждать! Никогда еще LADA не выпускала так много новинок, как сейчас! Наши концепты вы наверняка видели в прошлом году на Московском автосалоне. А в 2017-м мы планируем вывести на рынок еще два новых автомобиля. Оба они будут построены на базе LADA Vesta. Во-первых, это будет Vesta SW в кузове «универсал», а во-вторых, его модификация Vesta SW Cross с увеличенным клиренсом и пластиковым «внедорожным» обвесом. Обе машины поступят в продажу во втором полугодии. Их цены и комплектации мы объявим чуть позже, ближе к началу продаж. А пока я скажу только то, что с выпуском этих моделей мы «закроем» линейку Vesta сверху. Универсал Vesta Cross станет топ-версией всего нашего модельного ряда. Таким образом, мы держим свое слово и соблюдаем план по новинкам. После универсалов будет еще много всего интересного. С запуском Весты идет глобальное обновление всех наших продуктов. Продолжим удивлять рынок новостями. Но об этом позднее.
Помимо продуктовых новинок нашими приоритетами остаются сохранение лидерства на российском рынке, улучшение восприятия бренда и повышение удовлетворенности наших потребителей.
Наша компания не раскрывает детализированные планы. Мы разделяем мнение руководителей комитета АЕБ, которые утверждают, что рынок в 2017 году будет стабильным или с небольшим плюсом. На этот прогноз мы и будем ориентироваться.
Да, в прошлом году мы продали за рубеж около 20 000 автомобилей. В этом перед нами стоит задача увеличить этот объем, как минимум, на 50%. Мы уже начали активно работать над этим. Началось производство моделей Vesta, XRAY, Largus и лифтбека Granta в Казахстане. В ближайшие недели Vesta выйдет на немецкий рынок… Кстати, в прошлом году уже было отмечено значительное увеличение продаж наших машин в Германии. Думаю, что Vesta внесет свой вклад в дальнейшее укрепление наших позиций на европейском рынке.
Главным приоритетом нашего экспорта являются традиционные рынки, там у нас уже есть наработанная клиентская сеть, партнеры и часто производство. У нас достаточно средств и инструментов, чтобы стать там еще сильнее. Я имею в виду рынки восточной и южной Европы, Египта, Ливана. Как потенциальный рынок мы рассматриваем еще и Иран. Мы тщательно оцениваем, какие регионы могут быть потенциально перспективны. Важным фактором является наличие на них партнеров альянса Renault-Nissan, куда входит и «АВТОВАЗ». Впрочем, и здесь пока еще не пришло время для подробностей. Но, как видите, экспортные планы на этот год у нас очень амбициозны: + 50% - это много!
Со временем некоторые весьма неплохие, по своей сути, модели из числа не самых популярных попросту выпадут из так называемой линейки выбора Читать далее
«Главным фактором роста для себя мы считаем расширение модельного ряда и повышение престижа марки» Читать далее