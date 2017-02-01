Не могли бы вы конкретизировать итоги продаж по отдельным моделям? Какие из них стали наиболее успешными?

В десятку самых популярных автомобилей российского рынка входят сразу три модели LADA. Это Granta, Vesta и Largus. Если же посмотреть на рейтинг Топ-20, то там вы увидите еще три наших моделей – LADA 4x4, Kalina и XRAY.

Я считаю, что наше главное достижение – это успешный запуск LADA Vesta. Поверьте, никто в компании не ожидал, что она так быстро поднимется на четвертое место в десятке самых продаваемых автомобилей в России. Это произошло всего за один год! В прошлом году мы продали 55 174 автомобилей LADA Vesta. Очень неплохой старт взяла и LADA XRAY – 19 943 машин нашли своих покупателей. Теперь о лидере. Номером один в нашем модельном ряду по-прежнему занимает LADA Granta. В 2016 году нам удалось реализовать 87 726 автомобилей. Также место в Топ-10 самых популярных автомобилей у LADA Largus c результатом 36 261 проданных автомобилей. Но, вместе с тем, он по праву занимает первое место среди всех универсалов российского рынка.

Одним из факторов успеха стало, безусловно то, что мы даже в сложных кризисных условиях сохранили ценовую конкурентность наших автомобилей. Нам удалось провести очень умеренную корректировку цен. Она была даже ниже инфляции и ниже, чем у большинства наших конкурентов. Мы понимаем, как это важно!