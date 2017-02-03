Как вы оцениваете прошедший год? Каким он стал для марки Suzuki?

Прошлый год оказался очень неоднозначным в плане оценки его результатов. Прежде всего мы ставили перед собой цель сохранить дилерскую сеть и, по возможности, поддержать своих дилеров. Нам было важно сохранить свое присутствие во всех регионах. С этой задачей мы успешно справились. Наши автоцентры есть от Калининграда до Владивостока, во всех них можно как купить, так и обслужить автомобиль Suzuki. Конечно, были и такие дилеры, которые в сложных кризисных условиях приняли решение переориентировать свой бизнес. Там, где это произошло, мы были вынуждены искать других региональных партнеров. Зато в прошлом году мы стали работать с рядом крупных дилерских холдингов. Для нас это хорошее подспорье и основа для дальнейшего развития. Таким образом, все, что касается дилеров, у нас в порядке. Кстати, не смотря на сложную экономическую ситуацию, мы улучшали коммерческие условия сотрудничества с ними, чтобы марка Suzuki продолжала быть привлекательной для дилеров. Поэтому свою главную задачу на прошлый год мы считаем выполненной.

В этом году мы планируем и дальше открывать новые автоцентры. Если количество дилеров в этом году увеличится на 10%, то для нас это будет хорошим показателем. Есть регионы, в которых нам надо усилить свое присутствие. Среди них я могу назвать Казань, Новосибирск, Краснодар и, вообще, весь юг России. По нашим оценкам, бренд Suzuki там еще недостаточно хорошо представлен.