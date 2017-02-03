Упомянутый в заголовке миг – это традиционная ежегодная пресс-конференция, на которой подводят итоги продаж машин прошедшего года и строят прогнозы на год наступивший. Услышав то и другое, трудно не поделиться новостями и не попытаться сделать собственные выводы
Да, в этом году мы с ним согласны. В прошлом году мы давали менее оптимистичный прогноз, чем АЕВ, и как показала практика, он оказался более реалистичным. В этом году с консолидированным мнением экспертов АЕБ мы согласны. Мы считаем, что в 2017 году рынок либо будет стабильным, либо немного вырастет, но не более, чем на 5%.
Прошлый год оказался очень неоднозначным в плане оценки его результатов. Прежде всего мы ставили перед собой цель сохранить дилерскую сеть и, по возможности, поддержать своих дилеров. Нам было важно сохранить свое присутствие во всех регионах. С этой задачей мы успешно справились. Наши автоцентры есть от Калининграда до Владивостока, во всех них можно как купить, так и обслужить автомобиль Suzuki. Конечно, были и такие дилеры, которые в сложных кризисных условиях приняли решение переориентировать свой бизнес. Там, где это произошло, мы были вынуждены искать других региональных партнеров. Зато в прошлом году мы стали работать с рядом крупных дилерских холдингов. Для нас это хорошее подспорье и основа для дальнейшего развития. Таким образом, все, что касается дилеров, у нас в порядке. Кстати, не смотря на сложную экономическую ситуацию, мы улучшали коммерческие условия сотрудничества с ними, чтобы марка Suzuki продолжала быть привлекательной для дилеров. Поэтому свою главную задачу на прошлый год мы считаем выполненной.
В этом году мы планируем и дальше открывать новые автоцентры. Если количество дилеров в этом году увеличится на 10%, то для нас это будет хорошим показателем. Есть регионы, в которых нам надо усилить свое присутствие. Среди них я могу назвать Казань, Новосибирск, Краснодар и, вообще, весь юг России. По нашим оценкам, бренд Suzuki там еще недостаточно хорошо представлен.
Если говорить об объемах продаж, то здесь результат можно считать удовлетворительным. Всего за год нам удалось реализовать 4 607 автомобилей. Эта цифра учитывает машины, проданные в Казахстане и Беларуси. Если говорить только про российский рынок, то здесь своих покупателей нашли 4 520 автомобиля. В прошлом году у нас произошли смены поколений наших бестселлеров. В начале года на складах еще были остатки моделей Grand Vitara и Suzuki SX4. Они продавались параллельно с новым автомобилем Vitara, который имеет два варианта двигателей, а в четвертом квартале мы успешно вывели на рынок обновленный SX4. Ее очень хорошо приняли как наши дилеры, так и покупатели. Только за один четвертый квартал 2016-го они купили практически 300 автомобилей. Поэтому, мы надеемся, что в этом году Suzuki SX4 станет одним из драйвером наших продаж. Помимо нее в нашей модельной линейке остается Vitara и культовый компактный внедорожник Jimny.
В 2017 году за счет этих трех моделей мы планируем увеличить наш объем продаж как минимум на 10% и реализовать не менее 5 000 новых автомобилей. И это при том, что прогнозируемый рост рынка составит не более 5%. Другими словами, мы намереваемся расти быстрее рынка.
На программу господдержки в ее новой редакции мы не особо рассчитываем. В первую очередь она направлена на поддержку местных производителей, а у нас все машины импортные. Но любые программы подобного рода хороши уже тем, что они заставляют клиентов задуматься о приобретении нового автомобиля и озадачиться проблемой выбора. А Suzuki имеет все шансы оказаться в числе рассматриваемых вариантов. Наши предложения, даже не смотря на отсутствие государственных субсидий, вполне рыночные. Мы продаем отличные машины, с хорошей репутацией и, главное, уже успевшие зарекомендовать себя в России. Наши дилеры умеют это делать! Не случайно же по уровню лояльности клиентов к бренду мы занимаем одно из первых мест среди всех автопроизводителей. Доля повторных покупок у наших клиентов составляет до 60-70%! Кто еще может похвастать подобным результатом?
К тому же, не стоит сбрасывать со счетов и такие инструменты стимулирования покупательского спроса, как программа Suzuki Finance с очень хорошими ставками по кредитам или выгодные предложения по системе трейд-ин. А еще, с этого года на все проданные нами автомобили распространяется Гарантия 5 лет или 120 000 км пробега.
Это наш новый продукт. На все автомобили, которые будут куплены после 1 января 2017 года распространяется гарантия – пять лет или 120 000 пробега. Ее условия ничем не отличаются от стандартной заводской гарантии. На российском рынке мы первопроходцы в этой области. Мы изучили накопленный опыт по эксплуатации автомобилей Suzuki в России, проанализировали статистику их надежности и решили, что в отличии от конкурентов, мы не станем предлагать покупателям доплачивать за договор на продление гарантийного срока или приобретать дополнительный страховой продукт. Расширенная гарантия теперь по умолчанию распространяется на все наши новые автомобили без исключения.
Пока я не могу сказать, какой прирост продаж может дать эта мера. Но судя по той положительной тенденции, которая наметилась в январе, она работает! Обычно в начале года автомобили продаются не слишком активно. Да еще и из-за новогодних каникул январь – месяц короткий. Но уже сейчас показатели у нас лучше, чем были в декабре, когда, наоборот, обычно наблюдается всплеск покупательской активности.
Кстати, продленная гарантия еще очень хорошо влияет на остаточную стоимость автомобиля. Владелец «гарантийного» Suzuki должен понимать, что ему будет проще найти на него покупателя через три-четыре года эксплуатации, и получит он за него заметно больше денег. Это значит, что у наших клиентов появляется дополнительный стимул чаще менять свои автомобили на новые. Важный фактор, который тоже, наверняка, окажет свое положительное влияние на рост продаж.
Конечно же, верит! И по-прежнему придает ему большое значение. Вы же видите, что японцы идут нам навстречу сразу по нескольким инициативам. Это и продленная гарантия, про которую мы только что говорили, и специальные, более выгодные коммерческие условия для дилеров, и даже специальная адаптация автомобилей под российские условия эксплуатации. Был бы рынок не интересен, никто бы этим всем не занимался! Для японцев мы являемся частью европейского рынка Suzuki, одной из его неотъемлемых составляющих. Насколько значимой составляющей? Это зависит от того, с какими странами сравнивать. Понятно, что по объемам продаж мы не конкурируем, например, с рынком Германии, но у нас есть база и есть потенциал для развития. Поэтому, как объемообразующая часть мирового рынка, мы, безусловно, интересны.
В данный момент мы просчитываем экономическую эффективность вывода этой модели на российский рынок. Но уже сейчас я могу сказать, что в перспективе она у нас обязательно появится. Также, как и компактный хэтчбек В-класса Suzuki Baleno. Я думаю, что они очень органично дополнят наш модельный ряд и станут пользоваться спросом у покупателей. Но вряд ли эти автомобили будут представлены в России уже в этом году. Правильнее будет говорить о 2018-м…
Помимо этого, мы планируем и дальше развивать мотоциклетное направление, в котором марка Suzuki традиционно была очень сильна. В прошлом году, в связи со сложной экономической ситуацией, продажи мотоциклов немного просели, но в этом мы намерены наверстать упущенное и увеличить продажи. Среднесрочная цель - 10% доля рынка для нас является основной в мотоциклетном направлении. 8-10% доля была у нас раньше, и мы считаем, что достигнуть ее реально и в ближайшей перспективе. На 2017 год у нас намечено ряд премьер, мотоциклы заказаны и уже идут в Россию.
Неблагодарное это дело, давать долговременные прогнозы в сложившейся ситуации. Если говорить о ближайших перспективах, то в этом году, как уже было сказано, мы надеемся, что рынок вырастет на 5%, в следующем – максимум на 10%. Падает рынок, как мы все видели, достаточно быстро, а, вот, восстанавливается значительно медленнее. Такие умеренные темпы обусловлены множеством факторов, причем, как экономических, так и макрополитических. В рамках своего внутреннего пятилетнего планирования, мы не ожидаем, что в обозримом будущем рынок будет расти быстрее, чем на 10% в год. Исходя из этого, уже не приходится говорить, что на «докризисный» уровень мы выйдем к 2020-му году, как еще недавно утверждали некоторые оптимисты. Если верить «нашим» процентам, то более реалистичным будет ожидание этого к 2022-2023 году.
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